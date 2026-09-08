Zoe Gotusso suma una nueva fecha de "Un Día de Verano" en el Teatro Coliseo: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Tras anunciar el sold out para el 17 de diciembre, la artista argentina suma una nueva fecha, con dos noches que darán cierre a su gira 2026.

Gotusso vuelve a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Zoe Gotusso se prepara para despedir el año por partida doble. Tras agotar el primer show (17 de diciembre), la artista argentina anunció una segunda fecha (18 de diciembre) para su esperado regreso a los escenarios porteños, con su propuesta “Un día de verano” en el Teatro Coliseo. De esta manera, cerrará su gira 2026 con dos noches consecutivas en una de las salas más emblemáticas de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de un año consagratorio y tras emocionar al público con su aclamado ciclo “Pequeños Conciertos” donde agotó 18 shows en el Teatro Margarita Xirgu, una experiencia íntima y performática que fusiona música y teatralidad, Zoe vuelve a encontrarse con su público en un formato renovado y especial.

Cómo y dónde comprar las entradas para Zoe Gotusso en el Teatro Coliseo Los tickets para la fecha del 18 de diciembre ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.

Consolidada como una de las artistas más sensibles y destacadas de la escena musical argentina actual, Zoe atraviesa un gran presente artístico, construyendo una conexión cada vez más profunda con su audiencia a través de canciones honestas, cercanas y emotivas. Su universo musical, atravesado por la calidez y la sutileza, convirtió temas como “Ganas”, “Desnuda”, “María” y “Lara” en verdaderos himnos para toda una generación.

Zoe propone un recorrido integral por su obra, combinando las canciones de DETALLES, su más reciente álbum, con temas ya consagrados de sus trabajos anteriores. El show se construye como un viaje musical que atraviesa distintas etapas de su carrera, en un formato sólido y envolvente que resalta su identidad como compositora e intérprete.

“Un Día de Verano” promete ser una noche atravesada por la sensibilidad, la calidez y la conexión que caracterizan a la artista cordobesa, recorriendo las canciones de su último trabajo y los temas que ya se convirtieron en clásicos de su repertorio. El show cuenta con la dirección artística de Luciana Acuña, escenografía de Mariana Tirante y dirección creativa de Tuchi Galán. Con una puesta pensada especialmente para el mítico Teatro Coliseo, Zoe reafirma el gran momento artístico que atraviesa, consolidándose como una de las voces más destacadas de la música argentina actual.

Temas entradas

Show