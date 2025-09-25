Está en el top 10 de las famosas más ricas de Estados Unidos: ¿De cuánto es la fortuna de Celine Dion?







La artista canadiense cuenta con una gran billetera gracias a décadas llenas de éxitos, giras y hasta negocios fuera de la música.

La cantante cuenta con una larga carrera llena de éxitos.

Todos saben que Celine Dion se convirtió en una de las cantantes más influyentes del mundo, con una trayectoria que abarca desde sus primeros discos en francés hasta los escenarios más prestigiosos. Cuenta con su propia residencia en Las Vegas, giras "sold out" y múltiples emprendimientos, es por eso que su nombre figura hoy entre los más poderosos de la industria del entretenimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A esto se le suma una serie de inversiones y licencias comerciales que la ponen en la lista oficial de las diez celebridades con mayor riqueza en los Estados Unidos, con unas cifras que dejan a más de uno anonadado.

Celine Dion.webp

La carrera de Celine Dion, la cantante detrás de la canción de "Titanic" Celine Dion nació en 1968 en Charlemagne, Quebec, siendo la menor de 14 hermanos. Desde la infancia mostró un gran talento musical y su familia la apoyó para impulsar su carrera. A los 12 años envió una grabación a René Angélil, quien se convirtió en su representante y más tarde en su esposo.

Durante la década del ochenta construyó una carrera cantando en francés, y en 1990 lanzó su primer álbum en inglés, Unison, que le abrió las puertas del mercado internacional. El gran salto a la fama llegó en 1991 con La Bella y la Bestia, canción que le dio un Grammy y un Oscar.

En 1997, su interpretación de My Heart Will Go On, el tema central de Titanic, la consolidó como una estrella mundial. Desde entonces también sumó residencias en Las Vegas, participaciones en bandas sonoras, líneas de perfumes y emprendimientos en gastronomía y moda. Patrimonio de Celine Dion en 2025 En 2025, Celine Dion es una de las artistas más ricas del mundo. Según estimaciones de medios financieros, su fortuna está situada entre 570 y 800 millones de dólares, una cifra construida con discos, giras y negocios paralelos. La cantante fue cofundadora de la cadena canadiense de restaurantes Nickels y tuvo participación en Schwartz’s Deli, además de invertir en boliches y campos de golf. También lanzó líneas de accesorios y perfumes, y firmó contratos publicitarios con grandes marcas.

Temas Millones