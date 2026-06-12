Chiche Gelblung fue dado de alta tras pasar más de un mes internado en terapia intensiva

El periodista de 82 años había sufrido una descompensación a principios de mayo, y en abril había quedado internado bajo observación durante tres días.

Chiche Gelblung fue dado de alta médica este viernes, luego de haber pasado un mes hospitalizado en el sanatorio Mater Dei, donde debió ser operado, semanas después de haberse sometido a la colocación de dos stents cardíacos.

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El propio Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de dichos stents. En esa instancia, los profesionales de la salud le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual .

Según fuentes cercanas al comunicador de 82 años, citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Chiche regresará a su programa este sábado 13 de junio, tras haber padecido un virus intrahospitalario con una fuerte elevación de los glóbulos blancos que generó fiebre y retrasó una intervención quirúrgica por una trombosis en el tobillo con una obstrucción arterial.

El motivo del ingreso al centro médico fue por una descompensación sufrida en su domicilio luego de la primera intervención que se realizó a principios de mayo pasado con un cuadro que motivó nuevos estudios y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

Además de su extensa trayectoria en radio y televisión, Gelblung es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y actualmente continúa al frente de programas de actualidad y análisis político, con presencia tanto en medios gráficos como audiovisuales.

En los últimos años, el conductor ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó rápidamente su actividad profesional y mantuvo un alto perfil mediático.

A pesar de su delicado estado de salud, el conductor siguió activo y a principios de junio se comunicó desde la clínica con el equipo de Infama (América) para expresar su preocupación por el femicidio de Agostina Vega.

“Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Nos hablaba preocupado. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’. Hablaba del caso”, contó Marcela Tauro.