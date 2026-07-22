Las señales que revelan que una persona no duerme bien, aunque descanse lo suficiente

Sentirse despierto al levantarse no siempre significa haber tenido un sueño reparador. Estudios identificaron síntomas físicos y mentales que pueden indicar un descanso de mala calidad.

Expertos revelaron las señales que tenemos cuando no descansamos bien.

Dormir es una de las funciones biológicas más importantes para el organismo, pero la cantidad de horas de sueño no siempre refleja la calidad del descanso . Incluso quienes creen haber dormido lo suficiente pueden presentar un + sin advertirlo.

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De acuerdo con investigaciones difundidas por la Sleep Research Society , el cuerpo y el cerebro envían señales que permiten detectar cuándo el sueño no fue verdaderamente reparador , muchas de las cuales suelen naturalizarse por el ritmo de vida cotidiano.

Uno de los indicadores más frecuentes es la sensación de cansancio persistente durante el día, aun después de haber dormido varias horas.

Los especialistas explican que esto suele estar relacionado con un sueño fragmentado o con una disminución de las fases de sueño profundo y sueño REM , fundamentales para la recuperación física y mental. Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Los efectos de dormir mal no solo se manifiestan en el estado de ánimo o el rendimiento intelectual. El organismo también presenta síntomas físicos que pueden pasar inadvertidos.

Un buen descanso es clave para la salud.

Según la evidencia científica, algunas de las manifestaciones más comunes son los dolores musculares sin una causa evidente, las cefaleas frecuentes y una mayor sensibilidad al dolor.

Además, la alteración del sueño puede afectar el equilibrio hormonal y provocar:

Mayor apetito , especialmente por alimentos dulces o ultraprocesados.

, especialmente por alimentos dulces o ultraprocesados. Dificultad para mantener un peso saludable .

. Debilitamiento del sistema inmunológico, con mayor predisposición a resfríos e infecciones.

Los especialistas advierten que estos efectos pueden aparecer incluso en personas jóvenes y físicamente activas.

Cómo afecta el sueño al cerebro y las emociones

Las investigaciones de la Sleep Research Society también demostraron que la falta de un descanso de calidad repercute directamente sobre diversas funciones cognitivas.

Dormir mal disminuye la capacidad del cerebro para consolidar recuerdos, aprender información nueva, tomar decisiones y regular las emociones. Entre las consecuencias más frecuentes figuran:

Olvidos o dificultades para retener información.

o dificultades para retener información. Menor productividad en el trabajo o los estudios.

en el trabajo o los estudios. Reacciones emocionales más intensas frente a situaciones cotidianas.

más intensas frente a situaciones cotidianas. Sensación de desmotivación o de estar desconectado del entorno.

Por qué es importante detectar estos síntomas

Los especialistas remarcan que el verdadero indicador de un sueño saludable no es únicamente la cantidad de horas dormidas, sino el funcionamiento del organismo al día siguiente.

Reconocer estas señales de manera temprana permite modificar hábitos de descanso y, si los síntomas persisten, consultar con un profesional especializado en medicina del sueño para prevenir que el problema se vuelva crónico y tenga consecuencias sobre la salud física y mental.