Cuál es la molécula que genera el olor corporal y cuándo comienza a aparecer

El proceso está asociado al paso de los años y se explica por cambios en la piel, las hormonas y la microbiota cutánea.

Con el paso del tiempo, el organismo experimenta cambios graduales que van más allá de lo que se percibe a simple vista.

Con el paso de los años, el cuerpo atraviesa cambios que van más allá de lo visible. Uno de ellos es la aparición de un olor corporal característico asociado al envejecimiento , un fenómeno que, según distintas investigaciones, está relacionado con cambios biológicos en la piel , las hormonas y la microbiota cutánea . Aunque no representa un problema de salud, puede generar incomodidad en algunas personas.

Los especialistas explicaron que este proceso está vinculado principalmente a la molécula 2-nonenal , un compuesto que se forma de manera natural como consecuencia de la oxidación de los lípidos de la piel y cuya presencia aumenta con la edad. El químico José María Antón , investigador en biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), señaló a El País: “A la par que se envejece va disminuyendo la capacidad antioxidante natural y el resultado es que aumenta exponencialmente la peroxidación y el cuerpo huele cada más fuerte. Es ese mismo olor que se nota en los asi, por muy limpios que estén”.

Este aroma, conocido popularmente como "olor a viejo" , suele asociarse al perfume característico de la casa de los abuelos, de ropa usada durante años o de determinados ambientes. En Japón, incluso, existe un término específico para describirlo: kareishu , un concepto que impulsó el desarrollo de productos destinados a reducir ese tipo de olor.

Uno de los trabajos más citados sobre este fenómeno es "El olor de la edad: percepción y discriminación de los olores corporales en diferentes edades" , en el que participaron 44 hombres y mujeres divididos en tres grupos: de 20 a 30 años, de 45 a 55 y de 75 a 90.

Durante cinco días, los voluntarios durmieron con prendas equipadas con almohadillas en las axilas para absorber el olor corporal. Luego, esas muestras fueron colocadas en frascos y evaluadas por otras personas, que debían identificar la edad y el sexo de quienes las habían producido.

Los investigadores observaron que resultaba difícil diferenciar el olor de los participantes jóvenes y de mediana edad, pero las muestras correspondientes al grupo de mayor edad eran mucho más fáciles de reconocer.

Según las conclusiones del estudio, estos cambios no están relacionados con una mala higiene, sino con la interacción entre distintos compuestos químicos y las bacterias presentes en la piel. Entre ellos sobresale el 2-nonenal, considerado el principal responsable de este aroma característico.

Antón explicó que esta sustancia tiene un olor muy intenso: “Tanto que cuando abrimos una cápsula con esa molécula en el laboratorio, todo apesta”. Además, indicó que su concentración comienza a incrementarse a partir de los 30 años.

Por su parte, el especialista Heredia explicó que el 2-nonenal es un producto derivado de la degradación del ácido graso Omega-7. “Según las investigaciones, el 2-nonenal solo se detecta en las personas mayores de 40 años y el olor que emana es similar al de las hierbas o la grasa”, afirmó.

Olor corporal en adultos mayores. Imagen: Freepik

Olor corporal: ¿se puede prevenir?

El biólogo y psicólogo sueco Johan Lundström sostiene que los seres humanos, al igual que otros animales, son capaces de percibir el olor corporal e identificar la edad biológica de otras personas. También señala que este sentido ayuda a reconocer familiares y, en algunos casos, detectar señales relacionadas con enfermedades.

Heredia coincide con esa explicación y recuerda que, a lo largo de la evolución, los humanos fueron relegando el olfato frente a otros sentidos. “Así se gestó la idea de que tenemos el sentido del olfato pobremente desarrollado a diferencia de los animales que lo tienen mucho más presente en su vida diaria, ya que guían y rigen muchas de sus acciones con este sentido”, explicó.

Hasta el momento, los especialistas aseguran que no existe un tratamiento específico para evitar este olor, ya que forma parte del proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, aclaran que cuando el mal olor es intenso y afecta la calidad de vida puede tratarse de bromhidrosis, una afección generalmente asociada al exceso de sudoración que sí cuenta con tratamientos médicos.