La batalla de las compañías: la productora de Parásitos dispara bolsa en Corea del Sur y Netflix recibe dura derrota

Sin dudas, Parásitos fue la vedette en la gran noche de los Oscar. No sólo por alzarse con el galardón a mejor película sino porque además rompió una racha que, hasta ahora, no había podido quebrar ninguna película de habla no inglesa. Pero hay más. El filme de Bong Joon-ho, que se quedó con cuatro de sus seis nominaciones, ubicó a la productora NEON al tope entre las compañías más ganadoras.