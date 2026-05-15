El Gobierno entregó a EEUU la lista de hinchas con derecho de admisión de cara al Mundial 2026

La base de datos fue compartida por el Ministerio de Seguridad. De esta manera, ampliaron las restricciones de acceso.

Enviaron la listas de hinchas con acceso prohibido a EEUU.

A pocas semanas del comienzo del Mundial 2026 , el Gobierno nacional compartió con la Embajada de Estados Unidos en Argentina la base de datos de personas que actualmente tienen prohibido el ingreso a espectáculos deportivos en el país.

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La medida se implementó a través del Ministerio de Seguridad Nacional y alcanzó a los individuos incluidos dentro del programa Tribuna Segura , el sistema utilizado para controlar restricciones de acceso a estadios de fútbol.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 444/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según explicó el texto oficial, el intercambio de información respondió a compromisos bilaterales asumidos entre ambos países en materia de seguridad vinculados a la organización de la próxima Copa del Mundo, que se desarrollará entre junio y julio en Estados Unidos , México y Canadá .

La normativa también recordó la existencia de acuerdos de cooperación en seguridad e intercambio de información estratégica, táctica y operativa entre las autoridades argentinas y estadounidenses.

Qué personas figuran dentro del listado

La base de datos incluye a personas alcanzadas por restricciones judiciales, policiales o administrativas relacionadas con eventos deportivos.

Entre ellas aparecen individuos sancionados mediante decisiones de autoridades judiciales o de seguridad de distintas jurisdicciones adheridas al programa.

También figuran personas alcanzadas por medidas de Restricción de Concurrencia Administrativa, utilizadas habitualmente para impedir el ingreso de hinchas violentos a los estadios.

El Ministerio de Seguridad instruyó a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos a aplicar protocolos específicos de protección y tratamiento de la información.

Según estableció la resolución, los datos compartidos solo podrán utilizarse para tareas de planificación, control y prevención de hechos violentos durante el Mundial 2026.

“Los datos brindados en el marco de la presente Resolución deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la Seguridad a nivel táctico y operativo de la celebración de la COPA DEL MUNDO FIFA 2026, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”, indicó el documento firmado por la ministra Alejandra Monteoliva.

EEUU deberá eliminar toda la información

La normativa también fijó límites temporales para el uso de la base de datos. Los registros podrán utilizarse únicamente durante el desarrollo de la Copa del Mundo y hasta cinco días posteriores a la finalización del torneo.

Luego de ese plazo, la representación diplomática estadounidense deberá certificar ante el Gobierno argentino la eliminación “definitiva e irreversible” de toda la información recibida, sin conservar copias ni respaldos en ningún formato.

Tribuna Segura y el control de acceso a los estadios

El programa Tribuna Segura funciona como un sistema de fiscalización de ingreso a estadios de fútbol y se aplica sobre personas con restricciones judiciales, policiales o administrativas.

La normativa recordó que el régimen alcanza a todos los espectáculos futbolísticos organizados por entidades nacionales e internacionales, incluyendo competencias de la AFA, la CONMEBOL, la FIFA y otros torneos oficiales o amistosos.

Viajar al mundial Hinchas argentinos con prohibición de acceso a partidos, no podrán asistir al Mundial. Imagen: Pax Assistance

Ya hubo antecedentes con la Copa América y el Mundial de Clubes. El intercambio de información con Estados Unidos no constituye un hecho aislado.

El Ministerio de Seguridad ya había cedido datos similares durante la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

En este último caso, el Gobierno argentino entregó a las autoridades estadounidenses un listado de aproximadamente 15.000 personas con restricciones de acceso a estadios.

En aquel momento, el anuncio fue realizado por la entonces ministra Patricia Bullrich junto con la encargada de negocios de la embajada norteamericana en Argentina, Abigail Dressel.

Días atrás, el Gobierno amplió además el universo de personas que pueden quedar excluidas de eventos deportivos.

A través de la Resolución 429/2026, el Ejecutivo oficializó que quienes figuren dentro del Registro Público de Alimentantes Morosos no podrán ingresar a estadios de fútbol. “El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”, sostuvo Alejandra Monteoliva al anunciar la medida.

La disposición sumó a los deudores alimentarios al listado de personas que ya podían ser excluidas por antecedentes de violencia, delitos o contravenciones vinculadas a espectáculos deportivos.

Además, la normativa ratificó las restricciones para quienes protagonizaron episodios violentos contra fuerzas de seguridad, alteraciones del orden público o incidentes durante los traslados hacia o desde los estadios.