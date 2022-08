Fuerte cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda en C5N

En este contexto Verónica decidió hacer un móvil para el ciclo de C5N; ella respaldó a su pareja y apuntó también contra Claudia y sus dos hijas. Según Ojeda, ellas destratan a Dieguito al decirle “el nene”

Mientras Verónica hablaba desde su hogar, avisaron que Villafañe quería salir al aire por teléfono para responderle y retrucarle todos sus dichos. “Vos sos la Madre Teresa de Calcuta siempre, vos nunca hacés nada, todo bien”, soltó Ojeda ante los primeros comentarios de Villafañe.

Claudio empezó a responder a las acusaciones, la primera fue el dinero supuestamente robado: “Cuando los chicos se estuvieron repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados. No sé qué pasó ahora. Estaba todo bien con todos los abogados, hasta que apareció el otro día Mario Baudry y dijo que yo cobré, con Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. No sé de dónde salió esa mentira. Se los juro por mis nietos”.

El contrato por una marca de vinos en Europa, firmado por Dalma y Gianinna, también generó disputa y para defenderse, Claudia soltó: “Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar”.

“Firmaron hace un año atrás”, saltó Verónica y la ganadora de “Masterchef Celebrity” replicó: “No fue hace un año. Pero no importa cuando se firmó, yo te conté lo de los vinos. La gente me llama a mí para los negocios y se lo paso a los abogados”.

Los cruces siguieron y en un momento, Verónica estalló: “¡Me cansa que sean tan hipócritas! Me cansa de que se hagan las buenas, estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no muestren lo que realmente son” e inmediatamente amenazó de llevar sus diferencias ante la Justicia: “Conmigo no, eh. Porque te vas a chocar con un hierro grande. Conmigo no”.

Y para cerrar la acalorada nota Ojeda expresó: “Y mi hijo se llama Diego Fernando Maradona, no el nene”.

Tenso cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda en vivo - Argenzuela

Dalma Maradona salió a defender a Claudia Villafañe y apuntó contra Verónica Ojeda

A través de Stories de Instagram, Dalma Maradona se expresó sobre el cruce entre su madre y Ojeda: "Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata".

Y apuntó contra Ojeda: "Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar. Te amo".

"¿Sabés qué te deseo? Te deseo una Tata en tu vida", sentenció Dalma.