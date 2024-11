Coachella 2025: Lady Gaga, Green Day, Travis Scott y Post Malone encabezan el festival

Esta es la segunda vez que Gaga encabeza el cartel de Coachella, luego de su aparición en 2017. Gaga reemplazó a Beyoncé, que estaba embarazada y había sido contratada para Coachella, pero se retiró meses antes del festival por consejo de su médico.

Green Day tocará en Coachella como banda por primera vez, aunque el líder Billie Joe Armstrong actuó como parte de Replacements en 2014.

Scott está considerado como el cuarto cabeza de cartel, ocupando el mismo lugar flotante que No Doubt ocupó en 2024. En un comunicado de prensa, los representantes de Scott afirman que está previsto que encabece el escenario principal el sábado por la noche "donde debutará una era completamente nueva de música en el mundo".

Embed - Coachella on Instagram: "Music Make You Lose Control Register now for access to passes at coachella.com. Presale begins Friday, 11/22 at 11am PT"