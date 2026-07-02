Colin Farrell recordó cómo fue la noche en que conoció a Diego Maradona: "Una experiencia inolvidable"

El actor irlandés revivió el encuentro con el astro argentino en Buenos Aires en 2005 y habló de la icónica foto del beso que recorrió el mundo.

Farrell y Maradona y un encuentro en la noche porteña.

Colin Farrell recordó una de las experiencias más especiales de su vida vinculada a la Argentina: el encuentro que mantuvo con Diego Armando Maradona en Buenos Aires en 2005, una noche que definió como “inolvidable” y que aún hoy considera entre las mejores que vivió.

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Durante una entrevista con el conductor James Corden en el programa After Hours , en el marco del Mundial 2026 , Farrell evocó la famosa fotografía en la que aparece besando en los labios al astro argentino, una imagen que recorrió medios de todo el mundo hace más de dos décadas.

Farrell contó que se encontraba filmando en Uruguay escenas para el filme Miami Vice cuando una pausa inesperada en el rodaje le permitió viajar a Buenos Aires junto a su padre, Eamon Farrell , quien había sido futbolista profesional y visitaba por primera vez uno de sus sets de grabación.

“Siempre había querido conocer Buenos Aires por Maradona y por lo que significó para mí el Mundial de México 86. Era mi héroe absoluto ”, recordó el actor, quien explicó que decidió aprovechar esos días libres para conocer la capital argentina, disfrutar de su gastronomía y vivir de cerca la cultura porteña.

Según relató, tras cenar en un restaurante recibieron la recomendación de asistir a un club nocturno. Ahí, mientras compartían unas copas, una conmoción en la entrada llamó su atención.

“Vi luces, fotógrafos y gente abriéndose paso. De repente apareció él. Nunca voy a olvidar ese momento. Era un genio de apenas un metro sesenta y cinco, pero con una presencia inmensa“, expresó.

Las imágenes de aquella noche muestran a Farrell y Maradona conversando animadamente, abrazados, luciendo una camiseta de la selección argentina y protagonizando el beso que luego se convertiría en una de las postales más recordadas del encuentro.

Lejos de incomodarse por aquella fotografía, el actor aseguró que la conserva con enorme cariño. “Cuando conocés a alguien a quien admiraste toda tu vida, el género deja de importar”, comentó entre risas.

Farrell también reveló que volvieron a verse al día siguiente. Maradona tenía preparado un regalo muy especial: una camiseta firmada dedicada a su padre. “Cuando llegué al hotel pensé que era para mí, pero estaba dedicada a mi papá. Al principio me sorprendió, pero después entendí el enorme gesto que había tenido Diego”, señaló.

El actor irlandés destacó además el significado emocional que tuvo ese encuentro para su padre, fallecido años más tarde, y aseguró que compartir aquella experiencia juntos quedó grabado para siempre en su memoria.