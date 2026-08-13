Juicio por la muerte de Diego Maradona: un cardiólogo declarará sobre la Junta Médica

Se trata de uno de los profesionales que determinó las causas de la muerte del ídolo argentino. Será un testimonio clave para aclarar las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración de un cardiólogo que participó de la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021 para analizar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del exfutbolista.

Según informaron fuentes del caso, el testigo será Gustavo Di Niro , jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse e integrante del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) .

La junta fue solicitada por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren , junto con la fiscal de la UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra , y llegó a distintas conclusiones sobre el cuadro clínico de Maradona y la atención que recibió.

Uno de los puntos centrales del informe estableció que el corazón del paciente presentaba un tamaño mayor al normal . A su vez, el análisis ratificó los resultados obtenidos durante la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando .

El estudio determinó como causas del fallecimiento del astro argentino una insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada .

Maradona falleció por una insuficiencia cardíaca. X

La Junta Médica también concluyó que Maradona agonizó durante “12 horas”, desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020, y señaló que durante ese período no habría recibido los controles correspondientes por parte de los enfermeros. Este aspecto constituyó uno de los puntos cuestionados por las defensas.

Otro de los aspectos relevantes del análisis indicó que el exfutbolista, “al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”. Los especialistas también calificaron al equipo encargado de su atención como “inadecuado, deficiente y temerario”.

En sus conclusiones, los profesionales agregaron: “Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando 'a su suerte' el estado de salud del paciente”.

Los acusados en el segundo juicio

La causa por la muerte de Maradona está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla una pena de ocho a 25 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

En el proceso ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico Pedro Di Spagna.

La declaración de Di Niro permitirá profundizar sobre las conclusiones médicas que determinaron el estado de salud de Maradona durante sus últimas horas y las condiciones en las que recibió asistencia antes de su muerte.