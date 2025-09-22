Comenzó la venta general de entradas para el nuevo show de Shakira en la Argentina: cómo y dónde conseguirlas

Este es el quinto show en el año de Shakira en Argentina. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre , a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos.

La nueva cita será el próximo jueves 11 de diciembre y la preventa de entradas ya inició. La venta general de entradas comenzará apenas finalice la preventa de Santander.

Este es el quinto show en el año de Shakira en Argentina con la producción de Fénix Entertainment Group. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

La venta general de entradas ya está disponible con todos los medios de pago. Las tarjetas Santander Visa tiene hasta 6 cuotas sin interés. Las entradas se podrán adquirir únicamente en entradauno.com

En su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out, convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart.

Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).