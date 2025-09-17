Shakira sumó una tercera fecha en la Argentina: cuándo es y cómo adquirir las entradas

La artista agotó en tiempo récord las entradas para sus dos primeros shows. La expectativa es total en medio de un espectáculo que promete una experiencia sinigual para sus espectadores.

Con su regreso a la Argentina, Shakira agotó sus dos primeros shows en el Estadio Vélez Sarsfield , programados para el 8 y 9 de diciembre. El furor de los fanáticos fue tan grande que sumó una tercera función como broche dentro de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí” .

La nueva cita tendrá lugar el jueves 11 de diciembre y la preventa exclusiva para clientes Santander Visa será a partir de este jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock a través de entradauno.com.

Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles. La Argentina fue elegida para cerrar la etapa latinoamericana de su gira, una decisión que reafirma el cariño de la artista por el país.

El show será un espectáculo visual de primer nivel, desbordante de energía, producción y sorpresas. Desde los días de “Estoy Aquí” hasta los éxitos actuales, “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” , entre otros.

En escenarios de otras ciudades, la artista invitó a amigos de lujo como Carlos Vives, Alejandro Sanz, Ozuna y Manuel Turizo , multiplicando el fervor por la fiesta latina.

shakira En escenarios de otras ciudades, la artista invitó a amigos de lujo que multiplicaron el fervor por la fiesta latina. Prensa

Con este tour, Shakira ya se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, por encima de íconos como Paul McCartney y Bruno Mars, según Billboard Boxscore. Además es la única latina entre los grandes nombres internacionales.

Por solo mencionar algunos números, su último álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”, debutó con cifras inéditas y fue consagrado 7x Platino en tiempo récord, mientras que la colaboración con Bizarrap “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” fue la canción en español más reproducida en un solo día en la historia de Spotify y la llevó directo al Top 10 mundial.

Shakira y Piqué venden su mansión de lujo en Barcelona: gimnasio, estudio de grabación y una cifra millonaria

Durante años, Shakira y Gerard Piqué se consolidaron como una de las parejas más mediáticas del espectáculo y el deporte. Sin embargo, su ruptura en 2022 no solo significó el fin de una historia de amor de más de una década, sino también el inicio de un proceso de reorganización de sus bienes.

Entre esos activos, las mansiones que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, se convirtieron en protagonistas. Y ahora, dieron un paso más en la separación de su patrimonio con la venta de una de las propiedades del complejo, un negocio millonario que marca el inicio del cierre de esta etapa.