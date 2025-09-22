Daft Punk llega al universo de Fortnite con una experiencia musical inmersiva







El dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo llega al Fortnite.

Daft Punk, el dúo de música electrónica separado desde 2021, lanzará una colaboración con el juego Fortnite basada en su catálogo musical.

Según una publicación de blog compartida el lunes por la plataforma de juegos propiedad de Epic Games: "A partir del 27 de septiembre, atraviesa el velo y embárcate en un viaje sonoro a través de las mentes del dúo electrónico ganador del Grammy, Daft Punk. Puede que la banda ya no esté, ¡pero su música sigue viva en Fortnite! Recorre sus recuerdos de acceso aleatorio hasta una pista de baile transformadora, donde las festividades comienzan con un temazo de su legendaria gira Alive y su álbum Alive 2007".

¿Daft Punk volverá a reunirse? En la sección de preguntas frecuentes de la publicación, bajo la pregunta "¿Daft Punk se reunirá de nuevo?", la respuesta es: "No. La Experiencia Daft Punk es una experiencia musical inmersiva basada en la música querida de la banda. La banda no se reunirá de nuevo".

El evento se describe específicamente como no un concierto, sino una “experiencia” que brindará a “los fanáticos y jugadores la oportunidad de ingresar a este reino retrofuturista que celebra el legado de la banda, reinventado para el mundo virtual”.

Las características incluyen la posibilidad de remezclar la música previamente lanzada de Daft Punk y crear mashups de canciones de Daft Punk dentro de “Fortnite” en Dream Chamber Studios, hacer un video musical de LEGO o ir a un club de baile virtual. Coincidiendo con la nueva experiencia, Fortnite también lanzará un paquete de accesorios con temática de Daft Punk para el juego, disponible para comprar en la Tienda Fortnite a partir del 25 de septiembre. "Los accesorios incluyen el casco, el atuendo y los accesorios GM08 (tanto en estilo Fortnite como LEGO); el casco, el atuendo y los accesorios TB3 (tanto en estilo Fortnite como LEGO); junto con instrumentos y una pista de jam "Get Lucky (con Pharrell Williams y Nile Rodgers)", según la descripción del paquete.

