La salud de Thiago Medina: "Dios mío, no dejes a estas dos criaturas sin su padre"

Luego del grave accidente que sufrió, Thiago Medina continúa internado en estado crítico. El desgarrador posteo de Daniela Celis en el Día de la Primavera.

Desde que Thiago Medina , el ex participante de Gran Hermano , sufrió el accidente cuando viajaba en su moto y que lo dejó en estado crítico , Daniela Celis , su expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé, ha mantenido informados a sus seguidores a través de redes sociales. A pesar de no estar más juntos, la joven mostró un respeto y un cariño muy profundo por el papá de sus hijitas y ayer hizo un posteo desgarrador. " Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre te lo imploro ", escribió en su cuenta de Instagram.

Celis acompañó la súplica con un video del año pasado en el que Thiago le entregaba a sus pequeñas hijas sendos ramos de flores por el Día de la Primavera. En tanto, continúan los pedidos de oración por la salud del joven que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega .

El viernes pasado, Thiago Medina pudo ser intervenido para que los profesionales reconstruyeran la cavidad torácida. La operación había sido pospuesta luego de que el ex Gran Hermano presentara un cuadro febril con un foco no determinado. Una vez que la fiebre cedió por más de 24 horas, los médicos procedieron a la intervención que en principio fue exitosa.

Luego de la segunda operación -en la primera le habían extirpado el bazo- Daniela Celis indicó que Thiago se encuentra estable y asistido por respiración mecánica . Además, el joven se encuentra sedado y no requiere medicación para la presión arterial. Sin embargo, sus pulmones todavía siguen siendo uno de los órganos más afectados y su evolución es incierta por eso los médicos trabajan con cautela .

Alfa dio detalles sobre el accidente de Thiago y se metió en la polémica

Walter Santiago, conocido como "Alfa", un excompañero de Gran Hermano, se metió en la polémica y brindó detalles del accidente. Según comentó, la velocidad a la que iba Medina en su mono cuando se produjo el accidente no era mayor a 30 kilómetros por hora. Los hizo con la intención de desmentir los rumores que había de que viajaba a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora.

También cruzó de lleno a Lucila Villar, "La Tora", quien había cuestionado su presencia en el hospital y había sugerido que "Alfa" solamente buscaba tener algo de protagonismo. Él manifestó, por el contrario, que solo quería acompañar a Medina en el momento duro que estaba pasando y acompañar a la familia.

daniela celis y thiago medina.jpg

Mientras la salud de Thiago Medina continúa siendo incierta, la exposición pública del caso y la incertidumbre médica mantiene la atención de los seguidores. Las declaraciones de la gente cercana y las versiones que circulan sobre el accidente genera que el caso se mantenga latente y con gran impacto de las redes sociales.