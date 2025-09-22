Ayer, 21 de septiembre, más de 40 mil personas celebraron la llegada de la primavera en la primera edición de Festival Camping, realizada en el Planetario de Buenos Aires con entrada libre y gratuita.
Festival Camping: Nathy Peluso hizo bailar a más de 40 mil personas en el Planetario
Desde las 16 hasta las 22 hs, Camping presentó un line up que combinó música urbana, pop y electrónica, con una invitada de lujo: Nathy Peluso, curadora y anfitriona de su fiesta Club Grasa.
Un espacio concebido para dar visibilidad a talentos de la escena underground y expresar la visión de Nathy de que bailar es una forma de sanar y conectar a través del cuerpo.
La artista estuvo acompañada por Tayhana y Negro Dub, al mando del set, quienes desplegaron una selección explosiva de temas mientras más de 30 performers hicieron bailar y saltar a todo el público presente.
También se presentaron Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell y Marttein con Juana Rozas, quienes a medida que caía la noche y el cielo se despejaba tras una jornada nublada y fresca, mantuvieron la energía en alto con presentaciones potentes pero atravesadas por estilos e identidades muy distintos entre sí, mostrando la diversidad de la escena musical actual.
Con su debut en formato festival y una convocatoria histórica, Camping confirmó su lugar como semillero y motor cultural de Buenos Aires, ofreciendo un espacio alternativo, de una curaduría singular.
Camping: de terraza porteña a festival en el planetario
Camping nació hace diez años como un bar pionero en la terraza del Buenos Aires Design, donde las noches de luna llena se convocaba a artistas de la escena emergente. Luego se transformó en venue tomando los jardines del Museo de Arquitectura (MARQ) en Retiro y se convirtió en un espacio de culto para la música en vivo. Por su escenario pasaron centenares de artistas y se vivieron los primeros shows de figuras que luego serían referentes, como Ca7riel y Paco Amoroso, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y Bándalos Chinos, entre muchos otros.
A lo largo de esta década, Camping se consolidó como un semillero en diálogo permanente con Buenos Aires: un punto de encuentro donde la música se mezcló con la arquitectura, la calle y la vida nocturna. Hoy, ese espíritu se expande hacia otra escala.
El salto de venue a festival no es solo un cambio de formato, es la confirmación de un proyecto que entiende a la ciudad como escenario y que busca rendirle homenaje. La elección del Planetario como sede inaugura esta nueva etapa, reafirmando su identidad: un espacio que genera y expande vínculos con la escena local, la cultura latinoamericana y las nuevas generaciones de públicos.
