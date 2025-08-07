"Coming Home": llega un nuevo documental sobre Ozzy Osbourne con una mirada íntima sobre sus últimos años

El documental se filmó a lo largo de tres años y sigue al fallecido líder de Black Sabbath mientras él y su esposa Sharon regresan al Reino Unido después de décadas de vivir en los EEUU.

Un nuevo documental sobre Ozzy Osbourne está en camino y pretende compartir una “visión íntima” del “último capítulo” del ícono del metal.

Titulado Ozzy Osbourne: Coming Home , el proyecto pretende compartir una visión conmovedora e inspiradora del capítulo final de la vida del músico, y cuenta con contribuciones de su esposa Sharon y sus hijos Jack y Kelly.

Muestra al pionero del heavy metal mientras lucha por establecerse nuevamente en Inglaterra, y también lo sigue mientras trabaja para ponerse lo suficientemente en forma para actuar en su gigantesco espectáculo de despedida, "Back To The Beginning" .

La película es producida por Expectation en asociación con JOKS Productions Limited para BBC One e iPlayer. Originalmente, se planeó como una serie titulada Home To Roost , y se anunció en 2022, pero posteriormente se convirtió en una película de una hora debido al deterioro de la salud de Ozzy.

Según una nueva descripción de prensa, el documental está “lleno de amor, risas y lágrimas”, y llega como un “homenaje sincero y edificante a uno de los verdaderos íconos del mundo”.

“Nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de filmar con Ozzy y su familia”, declaró Clare Sillery, directora de encargos de la BBC. “La película captura una mirada íntima a su viaje mientras se preparan para regresar al Reino Unido. Incluye momentos familiares, humor, reflexión y muestra el espíritu perseverante que convirtió a Ozzy en un ícono mundial.

“Esperamos que esto traiga consuelo y alegría a los fanáticos y espectadores de Ozzy mientras recuerdan y celebran su extraordinaria vida”.

Ozzy Osbourne: Coming Home se emitirá exclusivamente en BBC One y iPlayer el 18 de agosto a las 9 p.m. (hora local).

El show final de Ozzy Osbourne

Osbourne regresó a Birmingham a principios del mes de julio para el último concierto de Black Sabbath, un evento de un día completo titulado "De vuelta al principio". No solo actuaron Osbourne y Black Sabbath, sino que el espectáculo incluyó tributos de Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains y más. Debido a sus lesiones de columna previas y a la enfermedad de Parkinson, Osbourne permaneció sentado durante el evento, pero por lo demás parecía gozar de buena salud.