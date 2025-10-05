Kendrick Lamar hizo vibrar el Monumental, consagró al público argentino como el "más ruidoso" y prometió volver

El mítico rapero estadounidense explotó el Estadio con su “Grand National Tour” y hits como “Not Like Us” y “HUMBLE”. Los artistas argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso fueron los encargados de abrir el show y elevar la energía a pleno.

“ Son la audiencia más fuerte del tour hasta ahora ”, expresó Kendrick Lamar frente a un público totalmente ya frenético. El legendario rapero estadounidense regresó a nuestro país tras seis años para presentar el “ Grand National Tour ”, por el lanzamiento de su último álbum de estudio “GNX”, en el estadio Monumental .

Con un público rendido a los pies de principio a fin y con una euforia imparable, el terreno del show fue preparado por los artistas argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso , quienes estuvieron encargados del rol de teloneros en toda la pata latinoamericana del tour.

Bajo la producción de DF Entertainment y a través de un setlist de 28 canciones y casi dos horas de concierto, Lamar repasó los hits más destacados de su carrera y dejó en evidencia por qué es de los artistas más influyentes de esta generación. “ELEMENT”, “HUMBLE”, “Alright” y “ Not Like Us ”, fueron algunos de los himnos de la noche.

“ Wacced Out Murals ” (GNX) explotó en el Monumental para que Kendrick Lamar diera la bienvenida a su universo de poesía, rap y creatividad. El ganador de 22 premios Grammy y de un premio Pulitzer , continuó con hits como “ELEMENT” (DAMN), “ Tv Off (PT 1) ” (GNX), “Euphoria” (famosa por su diss track hacia el rapero Drake) y “HUMBLE” (DAMN). Para esa altura, los fanáticos no se cansaban de responder con gritos, pogos y mucha energía.

El show estuvo dividido en una serie de bloques marcados por proyecciones audiovisuales de distintas imágenes y por videos de pregunta y respuesta que simulaban un interrogatorio con Lamar. Con una escenografía y montaje de colores neutros, los fuegos artificiales, explosiones de fuego y las pantallas lograron ese efecto sorpresivo y distintivo.

kendrick lamar (1) El rapero halagó al público argentino y antes de despedirse prometió regresar. @dfentertainment

El “Olé, olé, olé” del público fue prácticamente un tema más, y el asombro del rapero frente a los halagos y gritos fue notable. “Alright” (To Pimp A Butterfly), “Peekaboo” (GNX) y “DNA” (DAMN), destacaron en el intermedio del show frente a una audiencia que ya se había ganado el título a la más fuerte. Si bien Lamar tuvo dificultades para realizar sold out en sus fechas latinoamericanas, en este caso las plateas altas estaban anuladas, eso no quitó que el recibimiento haya estado a la altura del estadio completo.

“Poetic Justice” (good kid, m.A.A.d city), “Luther” (GNX) y “Tv Off (PT2)” (GNX), fue la triada previa a los dos temas finales. El ansiado hit “Not Like Us”, con casi dos billones de reproducciones en Spotify y el más destacado de GNX, llegó y sonó como un himno en el Monumental para realizar el adiós definitivo con “Gloria” (GNX).

Lamar propone con las visuales y su música invitar a los espectadores a su fabuloso y disruptivo mundo creativo, que fusiona crítica social, introspección, problemáticas y poesía. “Trust my word, i will be back” (“Confíen en mi palabra, volveré”), fueron las últimas palabras del icónico rapero al público argentino, para retirarse del escenario y dejar a los fanáticos con una enérgica ilusión de volverlo a ver.

Kendrick Lamar en la Argentina

Tour: “Grand National Tour”

Duración: 1 hora y 40 minutos

Locación: estadio Monumental, CABA

Setlist: