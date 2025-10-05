SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de octubre 2025 - 12:04

Kendrick Lamar hizo vibrar el Monumental, consagró al público argentino como el "más ruidoso" y prometió volver

ámbito.com | Martina Bonin
Por Martina Bonin

El mítico rapero estadounidense explotó el Estadio con su “Grand National Tour” y hits como “Not Like Us” y “HUMBLE”. Los artistas argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso fueron los encargados de abrir el show y elevar la energía a pleno.

El rapero Kendrick Lamar explotó Buenos Aires con el Grand National Tour.

El rapero Kendrick Lamar explotó Buenos Aires con el "Grand National Tour".

@dfentertainment

Son la audiencia más fuerte del tour hasta ahora”, expresó Kendrick Lamar frente a un público totalmente ya frenético. El legendario rapero estadounidense regresó a nuestro país tras seis años para presentar el “Grand National Tour”, por el lanzamiento de su último álbum de estudio “GNX”, en el estadio Monumental.

Informate más

Bajo la producción de DF Entertainment y a través de un setlist de 28 canciones y casi dos horas de concierto, Lamar repasó los hits más destacados de su carrera y dejó en evidencia por qué es de los artistas más influyentes de esta generación. “ELEMENT”, “HUMBLE”, “Alright” y “Not Like Us”, fueron algunos de los himnos de la noche.

kendrick lamar ca7riel paco (1)
CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Kendrick Lamar en la previa del show en el estadio Monumental.

CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Kendrick Lamar en la previa del show en el estadio Monumental.

Kendrick Lamar en Buenos Aires: el poder y dominio del mítico del rap

Wacced Out Murals” (GNX) explotó en el Monumental para que Kendrick Lamar diera la bienvenida a su universo de poesía, rap y creatividad. El ganador de 22 premios Grammy y de un premio Pulitzer, continuó con hits como “ELEMENT” (DAMN), “Tv Off (PT 1)” (GNX), “Euphoria” (famosa por su diss track hacia el rapero Drake) y “HUMBLE” (DAMN). Para esa altura, los fanáticos no se cansaban de responder con gritos, pogos y mucha energía.

El show estuvo dividido en una serie de bloques marcados por proyecciones audiovisuales de distintas imágenes y por videos de pregunta y respuesta que simulaban un interrogatorio con Lamar. Con una escenografía y montaje de colores neutros, los fuegos artificiales, explosiones de fuego y las pantallas lograron ese efecto sorpresivo y distintivo.

kendrick lamar (1)
El rapero halagó al público argentino y antes de despedirse prometió regresar.

El rapero halagó al público argentino y antes de despedirse prometió regresar.

El “Olé, olé, olé” del público fue prácticamente un tema más, y el asombro del rapero frente a los halagos y gritos fue notable. “Alright” (To Pimp A Butterfly), “Peekaboo” (GNX) y “DNA” (DAMN), destacaron en el intermedio del show frente a una audiencia que ya se había ganado el título a la más fuerte. Si bien Lamar tuvo dificultades para realizar sold out en sus fechas latinoamericanas, en este caso las plateas altas estaban anuladas, eso no quitó que el recibimiento haya estado a la altura del estadio completo.

Poetic Justice” (good kid, m.A.A.d city), “Luther” (GNX) y “Tv Off (PT2)” (GNX), fue la triada previa a los dos temas finales. El ansiado hit “Not Like Us”, con casi dos billones de reproducciones en Spotify y el más destacado de GNX, llegó y sonó como un himno en el Monumental para realizar el adiós definitivo con “Gloria” (GNX).

Lamar propone con las visuales y su música invitar a los espectadores a su fabuloso y disruptivo mundo creativo, que fusiona crítica social, introspección, problemáticas y poesía. “Trust my word, i will be back” (“Confíen en mi palabra, volveré”), fueron las últimas palabras del icónico rapero al público argentino, para retirarse del escenario y dejar a los fanáticos con una enérgica ilusión de volverlo a ver.

Kendrick Lamar en la Argentina

Tour: “Grand National Tour”

Duración: 1 hora y 40 minutos

Locación: estadio Monumental, CABA

Setlist:

  1. WACCED OUT MURALS
  2. SQUABBLE UP
  3. N95
  4. KING KUNTA
  5. ELEMENT
  6. TV OFF (PT 1)
  7. EUPHORIA
  8. HEY NOW
  9. REINCARNATED
  10. HUMBLE
  11. BACKSEAT FREESTYLE
  12. FAMILY TIES
  13. SWIMMING POOLS
  14. MAAD CITY
  15. ALRIGHT
  16. MAN AT THE GARDEN
  17. DODGER BLUE
  18. PEEKABOO
  19. LIKE THAT
  20. DNA
  21. GOOD CREDIT
  22. LOVE
  23. COUNT ME OUT MONEY TREES
  24. POETIC JUSTICE
  25. LUTHER
  26. TV OFF (PT 2)
  27. NOT LIKE US
  28. GLORIA

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias