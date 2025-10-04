Con Anne Hathaway como protagonista: la nueva película de Prime Video







Un imperdible thriller psicológico lleno de condimentos atractivos como misterio, ambientación y una estética particular.

Prime Video sigue afianzando su catálogo con películas que combinan calidad artística, presencia internacional y apuestas de género. Al sumar “Mi nombre era Eileen”, la plataforma incorpora un thriller psicológico elegante, lleno de matices y tensiones, que destaca por su ambientación retro, atmósfera inquietante y potente dirección.

Este título se convierte en una de esas apuestas que, más allá del simple entretenimiento, invita a la reflexión: relaciones de poder, obsesión y máscaras emocionales. Que esté disponible en Prime Video la convierte en una opción accesible para quienes buscan cine sofisticado y de impacto.

De qué trata Mi nombre era Eileen, la película que sumó Prime Video La historia tiene lugar en la década de 1960, en Massachusetts, donde Eileen Dunlop trabaja como secretaria en un centro de detención juvenil para varones. Su vida rutinaria, marcada por la tensión con su padre alcohólico y su aislamiento social, se ve sacudida con la llegada de Rebecca Saint John, una psicóloga nueva, carismática y sofisticada.

En un principio, la amistad entre Eileen y Rebecca parece ofrecer a la primera una puerta de escape y una posibilidad de conexión. Pero esa relación va tomando un giro oscuro: los secretos, las manipulaciones emocionales y las revelaciones inesperadas desencadenan una trama que pondrá a prueba lealtades y límites morales.

Prime Video: tráiler de Mi nombre era Eileen Embed - MI NOMBRE ERA EILEEN | TRÁILER Prime Video: elenco de Mi nombre era Eileen Thomasin McKenzie (Eileen Dunlop)

Anne Hathaway (Rebecca Saint John)

Shea Whigham (Jim Dunlop)

Marin Ireland (Rita Polk)

Owen Teague (Randy)