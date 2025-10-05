Daniela Celis y su emotivo pedido en la peregrinación de Luján por la salud de Thiago Medina







La exGran Hermano se unió a miles de fieles en la caminata número 51 y expresó su deseo de pronta mejoría para su expareja tras un accidente.

Daniela Celis se sumó a la 5° peregrinación a Luján para pedir por su expareja.

Daniela Celis, la exparticipante de Gran Hermano, estuvo presente de la edición número 51 de la peregrinación a Luján y pidió por la recuperación de Thiago Medina, su expareja, quien permanece internado tras un accidente vial que le provocó varios politraumatismos y requirió una operación en su parrilla costal. Además, compartió su experiencia y sus sentimientos en redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Celis, acompañada por su hermana Mara, se sumó a la tradicional caminata con el objetivo de elevar su pedido de salud por Thiago y brindar fuerza a su familia. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, expresó en una historia de Instagram mientras registraba su llegada a la Basílica de Luján.

thiago (1) “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió Celis al llegar a la Basílica.

Durante el recorrido, la exparticipante de Gran Hermano se unió al aplauso colectivo al cumplir la meta y compartió su emoción con los seguidores: “Y, sí. La fe mueve montañas. Gracias”, escribió, mostrando su gratitud por la cantidad de personas que participaron de la peregrinación.

Cómo está la salud de Thiago Medina El último parte médico de Thiago Medina indica que el joven experimentó una mejora en los últimos días: “Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno“, explicó su expareja Daniela Celis.

thiago medina (1) Thiago Medina continúa en terapia intensiva, aunque con una evolución positiva en su recuperación. Instagram: @thi4go_km Asimismo, la exGran Hermano destacó el trabajo del personal médico: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno por tercera vez, y a todos los que nos acompañan en este camino”. Su mensaje combina gratitud, esperanza y fe, reflejando la importancia de la comunidad y la espiritualidad en momentos críticos.