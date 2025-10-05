Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron nuevo show en Buenos Aires: fecha, cuándo y cómo comprar las entradas







La dupla argentina vuelve a Buenos Aires el 9 de octubre para un show único que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año.

CA7RIEL & Paco Amoroso volverán al Movistar Arena el 9 de octubre, cerrando la etapa latinoamericana del “PAPOTA TOUR”.

El dúo CA7RIEL & Paco Amoroso confirmó que brindará un único show en Argentina el próximo jueves 9 de octubre en el Movistar Arena, cerrando la etapa latinoamericana de su “PAPOTA TOUR” tras la reciente presentación previo a Kendrick Lamar en el Estadio River Plate. La cita promete un espectáculo memorable para sus fans locales.

Este regreso al emblemático Movistar Arena no es un concierto más: allí comenzó el boom de CA7RIEL & Paco Amoroso con su primer disco "BAÑO MARÍA", que marcó el inicio de su ascenso a la primera plana de la industria musical global. La dupla llega en plena madurez creativa, tras obtener 10 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, récord para artistas argentinos en una misma edición.

Ca7riel y Paco Amoroso en Buenos Aires, cuándo y dónde conseguir las entradas Las entradas estarán disponibles desde el domingo 5 de octubre a las 12:00 horas, con preventa exclusiva para clientes Santander Amex durante cinco horas. La venta general comenzará al finalizar la preventa, y en ambos casos podrán comprarse únicamente a través de www.movistararena.com.ar. Los fanáticos que esperan esta parada del “PAPOTA TOUR” tendrán solo una oportunidad para disfrutar de un show que fusiona energía, música y espectáculo visual de nivel internacional.

Ca7riel & Paco Amoroso hicieron vibrar River como teloneros de Kendrick Lamar A un año exacto del histórico Tiny Desk Concert que los lanzó a la fama internacional, CA7RIEL & Paco Amoroso sorprendieron al público en el Estadio Monumental como grupo soporte de Kendrick Lamar. Con un show de precisión y carisma, el dúo demostró que incluso en formato de apertura mantiene su sello: música bailable, groove impecable y química inigualable con la audiencia.

G2d-N-eXoAA7nmU Ca7triel y Paco Amoroso junto a Kendrick Lamar. Desde las 19.30, los artistas subieron al escenario sentados en banquetas altas, vistiendo outfits con frases recortadas de revistas, mientras arrancaban con “Dumbai” y continuaban con “Baby gangsta” y “Mi diosa”. Cada canción mantuvo la atmósfera lounge de su sonido, y el público respondió con entusiasmo, desde pogos improvisados hasta aplausos masivos. En “Impostor”, CA7RIEL mostró su primer solo de guitarra, mientras que con “A mí no” se armó un primer pogo sin que dejaran sus asientos, evidenciando el carisma y la conexión con la audiencia. El dúo cerró su participación con un tramo de canciones clave de su carrera: “Sheesh”, “Ola Mina XD”, “#Tetas”, “Día del amigo” y “El único”, consolidando la intensidad del espectáculo.