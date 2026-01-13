Marvel presentó un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" con el regreso de Namor, Pantera Negra y más + Seguir en









Se trata del cuarto adelanto de la película, dirigida por los hermanos Russo, que llegará a los cines del mundo en diciembre de 2026.

El gran crossover de Marvel sigue presentando adelantos.

Marvel presentó el cuarto avance de la película Avengers: Doomsday, que se ha estado reproduciendo antes de las proyecciones de Avatar: Fuego y Cenizas, en este caso cuenta con las apariciones de Namor, Pantera Negra y Ben de Los Cuatro Fantásticos.

El nuevo avance comienza serio y sombrío, muy parecido a los trailers anteriores de Capitán América, Thor y los X-Men, pero luego tiene un momento humorístico cuando The Thing (Ebon Moss-Bachrach) se presenta a M'Baku (Winston Duke).

Cómo es el nuevo adelanto de Avengers: Doomsday Shuri, interpretada por Letitia Wright, quien asumió el manto de las Panteras Negras tras la muerte de Chadwick Boseman en Black Panther: Wakanda Forever de 2022, regresa con una narración conmovedora: "He perdido a todos mis seres queridos. Un rey tiene sus deberes: preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo los míos". Además de perder a su hermano T'Challa en la última película, la madre de Shuri, la reina Ramonda (Angela Bassett), también murió cuando Wakanda fue atacada por Namor (Tenoch Huerta) y su reino submarino, Talokan.

Namor, con su traje negro, fiel a los cómics, y su prima Namora (Mabel Cadena) aparecen brevemente en el avance. Tras ser los villanos de Wakanda Forever, parece que los talokanos podrían unir fuerzas con los wakandianos en la lucha contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr., especialmente si el destino del multiverso está en juego. Los fans de los cómics también saben que Sue Storm (Vanessa Kirby), de los Cuatro Fantásticos, suele tener una historia romántica con Namor, lo que podría causarle problemas a su esposo Reed Richards (Pedro Pascal) si se cruzan.

Pascal, Kirby y Joseph Quinn, quien interpreta a Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana, no aparecen en el avance, pero formarán parte del elenco de "Doomsday" cuando llegue a los cines el 17 de diciembre. The Thing de Moss-Bachrach es el único miembro de los Cuatro Fantásticos en el avance, y se presenta a M'Baku para cerrar el tráiler

Avengers_ Doomsday Es la primera vez que los Cuatro Fantásticos conocen a un personaje del UCM después de su debut en su mundo alternativo de los años 60 en "First Steps" del verano pasado. Los créditos finales de Thunderbolts ya habían anticipado la llegada de los Cuatro Fantásticos al MCU, y ahora podrán conocer a todo un elenco de personajes en "Doomsday". El elenco de Thunderbolts regresa para este gran equipo, incluyendo a Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman. Compartirán pantalla con las estrellas de Avengers Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston y Simu Liu. También habrá un crossover de "X-Men" con Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Channing Tatum y Rebecca Romijn.

