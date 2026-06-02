Los hermanos Russo dieron detalles de la nueva película de Marvel "Avengers: Doomsday" + Agregar ámbito en









La película será un gran evento cinematográfico y cuenta con el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como el villano de turno.

Los Russo vuelven al UCM.

Anthony y Joe Russo estuvieron presentes en el festival SXSW de Londres y dieron nuevos detalles de la próxima película de Marvel: Avengers: Doomsday.

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Los directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame comenzaron su participación elogiando el éxito de taquilla sin precedentes de Obsession y Backrooms, los cineastas de 26 años Curry Barker y 20 Kane Parsons, quienes se han convertido en los nuevos referentes del cine de terror. "Si uno sigue su propio estilo, me fascina Obsession... [Es] cruelmente divertida, ¿verdad? De una manera muy oscura, hecha con menos de un millón de dólares, y será la película con mayor retorno de la historia", dijo Anthony Russo.

“Es un momento de gran disrupción… [La industria cinematográfica] se encuentra en una situación muy, muy complicada, pero creo que eso es algo positivo”, añadió Anthony Russo. “Creo que es positivo porque la Generación Z está creciendo y se está convirtiendo no solo en el público dominante, sino también en la protagonista de las historias más importantes de la actualidad”.

Qué dijeron los hermanos Russo sobre Avengers: Doomsday Anthony Russo comentó que, si bien tras Endgame se respiraba una fuerte sensación de cierre —y los guionistas admitieron estar exhaustos tras siete años al frente de la franquicia—, fue una idea del guionista Stephen McFeely la que reavivó su deseo de regresar al UCM. "Se le ocurrió una idea creativa que revitalizó el proyecto, y no puedo hablar de ella porque es la base de Doomsday, pero de repente nos abrió un mundo de posibilidades y vimos un sinfín de nuevas opciones".

Joe Russo dijo que están “de vuelta a la fase cero” del UCM con Doomsday y Robert Downey Jr. interpretando al antagonista Dr. Doom: “Esa serie que cambia y te sorprende, que se reinventa y luego vuelve a cambiar y a sorprenderte, eso es emocionante y creo que van a ver algunos cambios [con Doomsday ]. Así que, prepárense. Miren, estuvimos con Rob [Downey Jr.] hoy temprano. Ambos estábamos hablando sobre este concepto de que estamos de vuelta a la fase cero. Esto es empezar de cero. Queremos asegurarnos de que todos sientan que esto no se apoya en nada del pasado”.

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