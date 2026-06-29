Con solo 10 capítulos: la atrapante serie de acción de Netflix sobre un padre con un pasado muy peligroso + Agregar ámbito en









Una producción asiática combina suspenso, peleas, humor y secretos familiares en una historia que avanza a gran velocidad.

La producción surcoreana llegó al catálogo de Netflix y rápidamente empezó a captar la atención de los fanáticos del género. Netflix

Las producciones surcoreanas siguen consolidándose como uno de los grandes atractivos del catálogo de Netflix. Lejos de limitarse al drama romántico, cada vez son más las series que mezclan acción, intriga y comedia, conquistando a espectadores de todo el mundo.

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Entre los estrenos que despertaron mayor expectativa aparece Agente Kim reactivado, una ficción que apuesta por un protagonista con una doble vida y una trama donde los secretos del pasado comienzan a salir a la luz cuando menos lo espera

Con apenas 10 episodios, la serie propone un ritmo intenso, escenas de combate muy trabajadas y una historia que alterna momentos de tensión con situaciones familiares, una combinación que suele funcionar muy bien dentro del género.

agente kim reactivado Con una primera temporada breve, esta nueva apuesta busca abrirse paso entre las series más comentadas de la plataforma. Netflix

De qué trata Agente Kim reactivado La historia sigue a Kim, un hombre que dejó atrás una vida marcada por operaciones de alto riesgo para concentrarse en su familia y llevar una existencia aparentemente tranquila. Durante años consiguió ocultar quién era realmente. Sin embargo, distintos acontecimientos vuelven a ponerlo en la mira de personas vinculadas con su pasado, obligándolo a recuperar habilidades que creía haber dejado atrás.

Mientras intenta proteger a quienes más quiere, el protagonista debe enfrentarse a antiguos enemigos y resolver conflictos que amenazan con destruir la vida que construyó. A partir de ese punto, la serie combina persecuciones, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, espionaje y humor, sin perder de vista el vínculo entre padre e hija. Netflix: tráiler de Agente Kim reactivado Embed - Agente Kim reactivado | TRÁILER OFICIAL | Netflix Netflix: elenco de Agente Kim reactivado Kim Nam-gil

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