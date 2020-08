¿De qué se trata "Guapis", la película que le exigen a Netflix que cancele por "incitar a la hipersexualización infantil"?

La sinopsis de la película dice: "Amy, de once años, vive con su madre, Mariam, y su hermano menor, y espera que su padre se reúna con la familia de Senegal. Amy está fascinada por la pandilla de baile de espíritu libre de la desobediente vecina Angélica, un grupo que contrasta fuertemente con los valores tradicionales profundamente arraigados de la estoica Mariam. Sin inmutarse por el brutal prohibición inicial de ir con las chicas y ansiosa por escapar de la disfunción que late a fuego lento de su familia, Amy, a través de una conciencia encendida de su floreciente feminidad, impulsa al grupo a abrazar con entusiasmo una rutina de baile cada vez más sensual, lo que despierta la esperanza de las chicas de hacer twerking en su camino hacia estrellato en un concurso de baile local".

La polémica se encendió con el adelanto de un desafortunado póster al que le falta la base del tono e intenciones de la película. En una entrevista a cineuropa, Doucouré explica que precisamente la película busca llamar a una reflexión:

"Un día que vi, en una fiesta de barrio, a un grupo de chicas jóvenes de alrededor de 11 años subiendo al escenario y bailando de una manera muy sensual con ropa muy reveladora. Me quedé bastante sorprendida y me pregunté si eran conscientes de la imagen de disponibilidad sexual que proyectaban. En la audiencia también había madres más tradicionales, algunas de ellas con velo: fue un verdadero choque cultural. Me quedé atónita y pensé en mi propia infancia, porque a menudo me he hecho preguntas sobre mi propia feminidad, sobre la evolución entre dos culturas".

"No es un anuncio de salud y seguridad. Este es, sobre todo, un retrato sin compromisos de una niña de 11 años sumergida en un mundo que le impone una serie de dictados. Era muy importante no juzgar a estas chicas, pero sobre todo entenderlas, escucharlas, darles voz, tener en cuenta la complejidad de lo que están viviendo en la sociedad, y todo eso en paralelo a su infancia que siempre está ahí, su imaginario, su inocencia".

Netflix Netflix

A pesar de llevarse elogios en los festivales de Sundance y de Berlín, la película llamó negativamente la atención en diversos mercados europeos por el afiche que había sido elegido para difundir el próximo estreno, en la que se veía a la protagonista, Fathia Youssouf, y a otras chicas del filme vestidas con escasa ropa de baile y en una actitud corporal que se interpretaba como sexualmente provocadora.

"La nueva película de Netflix que se estrenará el 9 de septiembre, que en inglés se titula “Cuties” y en el español, “Guapis”: se trata de un grupo de niñas de 11 AÑOS, vestidas como showgirls y bailando como bailarinas exóticas para el placer de los adultos", señala el petitorio en Change.org que asegura que promueve "la hipersexualización de menores de edad".

Cuties Netflix

Para apoyar el reclamo, impulsado por una usuaria de la plataforma con el nombre de Daiana Duarte, el posteo inserta la imagen del afiche original y la descripción con la que Netflix hace una sinopsis del contenido: "Amy tiene 11 y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa".

https://twitter.com/meribey/status/1296408592485097474 Le han cambiado la descripción pero es lo mismo. @NetflixES son NIÑAS no chicas!! 11 años!! Hasta el toto de que se sexualice con normalidad a las menores. #NetflixPedofilia pic.twitter.com/QQ8O1hOuWc — Meribey (@meribey) August 20, 2020

"Esto no es más que cultura de la pedofilia y este contenido incita a la hipersexualización infantil y expone a las mismas niñas de la película. QUEREMOS QUE LA CANCELEN", cierra el petitorio.

Desde el área de prensa de Netflix emitieron un escueto comunicado en el que reconocían la equivocación en la elección de la imagen original: "Lamentamos profundamente las imágenes inapropiadas que utilizamos para Mignonnes/Guapis. No estuvo bien, ni son representativas de esta película francesa que se estrenó en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción".

A pesar de la petición y más allá de la polémica, Netflix no plantea la posibilidad de dar de baja el contenido, que fue reconocido en el pasado festival de Cine de Sundance, en enero último, donde incluso se alzó con el premio a mejor dirección en el apartado World Cinema - Dramatic, para Doucouré.

Por su parte, la propia directora reconoció en una entrevista a medios europeos esta semana que la razón que motivó este proyecto había sido "el shock" que le causaba ver jovencitas de 11 años bailando de forma sensual en su barrio, y que la habían llevado a preguntarse "si eran conscientes de la imagen de disponibilidad sexual que proyectaban".

En ese sentido, Doucouré explicó que no buscó "juzgar" a sus personajes sino hacer un "retrato intransigente de una niña de 11 años sumergida en un mundo que le impone una serie de preceptos" y dar cuenta de esa complejidad.