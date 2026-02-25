Man on the Run: el esperado documental sobre Paul McCartney que revive su legado post-Beatles + Seguir en









El film revisita la década posterior a la separación de The Beatles, desde la formación de Wings hasta la consolidación de su carrera solista.

Paul McCartney: Man on the Run ofrece imágenes inéditas y entrevistas sobre la reinvención artística del ex-Beatle.

El documental Paul McCartney: Man on the Run se estrenará en Amazon Prime Video el 27 de febrero de 2026, tras una proyección limitada en cines el 19 de febrero.

Esta producción presenta un recorrido íntimo y profundo por la vida del músico británico, desde la ruptura de The Beatles hasta la formación de su banda Wings y su evolución como artista solista. El documental combina material de archivo, entrevistas inéditas y testimonios de familiares para explorar una etapa clave en la historia de la música.

paul mccartney De qué trata Paul McCartney: Man on the Run Paul McCartney: Man on the Run se centra en los años posteriores a la separación de The Beatles y en cómo McCartney enfrentó la presión mediática, las dudas personales y la necesidad de reinventarse creativamente.

El documental narra su proceso de transformación musical y personal: desde su retiro momentáneo tras el final de la banda hasta la formación de Wings junto a Linda McCartney, su esposa y colaboradora artística, y la consolidación de su carrera como solista.

Además de su trayectoria profesional, la película explora aspectos más íntimos de su vida, como su vínculo familiar y su resiliencia ante críticas y retos emocionales que marcaron su historia fuera del fenómeno Beatle.

Reparto de Paul McCartney: Man on the Run Al tratarse de un documental, la obra no tiene un “reparto” tradicional, pero presenta a: Paul McCartney , protagonista principal y narrador de su propia historia.

Testimonios de familiares, colaboradores cercanos y músicos vinculados a su carrera.

Material de archivo con figuras clave de la época, incluyendo miembros de The Beatles y de Wings. La dirección y producción corren a cargo de Morgan Neville, reconocido cineasta ganador de premios Oscar por documentales musicales, lo que aporta profundidad y sensibilidad narrativa. Tráiler de Paul McCartney: Man on the Run Embed - Paul McCartney: Man on the Run - Official Trailer | Prime Video