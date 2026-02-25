El documental Paul McCartney: Man on the Run se estrenará en Amazon Prime Video el 27 de febrero de 2026, tras una proyección limitada en cines el 19 de febrero.
Man on the Run: el esperado documental sobre Paul McCartney que revive su legado post-Beatles
El film revisita la década posterior a la separación de The Beatles, desde la formación de Wings hasta la consolidación de su carrera solista.
Esta producción presenta un recorrido íntimo y profundo por la vida del músico británico, desde la ruptura de The Beatles hasta la formación de su banda Wings y su evolución como artista solista. El documental combina material de archivo, entrevistas inéditas y testimonios de familiares para explorar una etapa clave en la historia de la música.
De qué trata Paul McCartney: Man on the Run
Paul McCartney: Man on the Run se centra en los años posteriores a la separación de The Beatles y en cómo McCartney enfrentó la presión mediática, las dudas personales y la necesidad de reinventarse creativamente.
El documental narra su proceso de transformación musical y personal: desde su retiro momentáneo tras el final de la banda hasta la formación de Wings junto a Linda McCartney, su esposa y colaboradora artística, y la consolidación de su carrera como solista.
Además de su trayectoria profesional, la película explora aspectos más íntimos de su vida, como su vínculo familiar y su resiliencia ante críticas y retos emocionales que marcaron su historia fuera del fenómeno Beatle.
Reparto de Paul McCartney: Man on the Run
Al tratarse de un documental, la obra no tiene un “reparto” tradicional, pero presenta a:
-
Paul McCartney, protagonista principal y narrador de su propia historia.
Testimonios de familiares, colaboradores cercanos y músicos vinculados a su carrera.
Material de archivo con figuras clave de la época, incluyendo miembros de The Beatles y de Wings.
La dirección y producción corren a cargo de Morgan Neville, reconocido cineasta ganador de premios Oscar por documentales musicales, lo que aporta profundidad y sensibilidad narrativa.
