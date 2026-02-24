Detuvieron en Santa Fe al líder narco "Turu" Mendieta, uno de los prófugos más buscados de la provincia + Seguir en









Jorge “Turu” Mendieta fue capturado en un operativo en la capital provincial, tras meses de inteligencia y con recompensa vigente del Gobierno nacional.

Jorge Alberto “Turu” Mendieta fue detenido este martes en Santa Fe.

La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo este martes en la capital provincial a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como líder de una red narcocriminal, prófugo de la Justicia Federal y con recompensa vigente por su captura.

La fuerza provincial concretó la captura durante un despliegue en el barrio Las Flores, tras meses de tareas de inteligencia para dar con el paradero de uno de los prófugos más requeridos por la justicia santafesina.

Mendieta contaba con un pedido de captura de la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de $5.000.000 por información que permitiera su localización. Se lo señala como el máximo responsable de una estructura dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en el barrio Punta Norte y zonas de influencia.

Cómo fue la detención del “Turu” Mendieta en Santa Fe La organización liderada por “Turu” había sido parcialmente desarticulada el 4 de diciembre de 2024, luego de una serie de allanamientos que derivaron en el secuestro de drogas, balanzas de precisión y dinero en efectivo. Pese a aquel golpe policial, el jefe del grupo logró evadir a las autoridades y se mantuvo en la clandestinidad hasta este mediodía.

La detención de Mendieta se produjo pocos días después de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenara a cuatro integrantes de su banda en un juicio abreviado. Los acusados admitieron su responsabilidad penal y recibieron penas de tres años de prisión por “confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes”, mientras que uno de ellos fue sentenciado a cinco años de prisión por contar con antecedentes previos.

La investigación judicial estableció que los condenados integraban un engranaje criminal cuyo “máximo responsable era Mendieta”. Con las sentencias firmes, el tribunal había ordenado remitir todos los elementos secuestrados al juzgado federal para profundizar el análisis de la causa principal y acelerar la captura del ahora detenido. El operativo final se concentró nuevamente en el barrio Las Flores, zona que el sospechoso solía frecuentar. Tras su identificación oficial, Mendieta quedó a disposición del magistrado interviniente, bajo estrictas medidas de seguridad.