De Dillom a Los Piojos: todas las críticas de los artistas al Gobierno Cosquín Rock 2025

Los Piojos cambiaron parte de la letra de ‘Llévatelo’ y apuntaron contra Milei durante su show en el Cosquín Rock. pic.twitter.com/YxochUNz3Y — Corta (@somoscorta) February 17, 2025

No Te Va A Gustar, por su parte, le hablaron directamente a su público respecto a los comentarios despectivos y acusaciones que realizó el jefe de Gobierno a María Becerra y a Lali Espósito. Además, nombraron a Milo J, rapero de 18 años que iba a presentar una nueva edición de su disco 166 en la ex ESMA, pero su show fue suspendido por la Justicia por "no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes". Emiliano Brancciari, líder de la banda uruguaya, tomó la posta y expresó: "Queremos dedicar este show a todos nuestros colegas. En especial a María Becerra, a Lali Espósito y a Milo J, y por repudiar el agravio y la censura a la cultura".