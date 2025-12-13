Disney + vuelve a ser conquistada por jóvenes semidioses: la serie que no te podés perder + Seguir en









La producción que todos los adolescentes estaban esperando ya llegó a la plataforma, enterate de qué se trata.

La nueva serie disponible en Disney + para los amantes de la saga. Imagen: Disney +

Disney + continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming predilectas para audiencias de todas las edades con contenidos que combinan calidad, fantasía y entretenimiento. Su catálogo, ya reconocido por grandes producciones de Marvel, Star Wars y clásicos familiares, suma ahora series que capturan la imaginación de los jóvenes y los adultos por igual.

En diciembre de 2025 se estrenó la segunda temporada de una de sus apuestas más exitosas basadas en literatura juvenil, adaptando una nueva etapa de una saga fantástica que ya atrapó a millones de espectadores en todo el mundo: “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”.

Percy Jackson y los dioses del olimpo Disney + sorprende a todos con la inclusión de esta serie a su catálogo. Imagen: Disney + De qué trata Percy Jackson y los dioses del Olimpo Percy Jackson y los dioses del Olimpo es una serie de fantasía y aventura basada en la exitosa saga literaria de Rick Riordan que sigue las peripecias de Percy Jackson, un joven semidiós hijo de Poseidón. En la primera temporada, Percy descubre sus poderes y se embarca en una misión épica cuando es acusado de robar el rayo maestro de Zeus, lo que lo obliga a enfrentarse a monstruos, dioses y enigmas del mundo griego moderno para restaurar el orden en el Olimpo.

La segunda temporada estrenada el 10 de diciembre de 2025 continúa la historia adaptando el segundo libro de la saga, El mar de los monstruos, donde Percy regresa al Campamento Mestizo un año después de los eventos iniciales, enfrentando nuevas amenazas.

Esta vez, la supervivencia del grupo depende de encontrar el legendario Vellocino de Oro para salvar no solo a su mejor amigo Grover, que ha desaparecido, sino también para impedir que el Campamento Mestizo y el Monte Olimpo sean destruidos por fuerzas más oscuras.

Disney+: tráiler de Percy Jackson y los dioses del Olimpo Embed - Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Percy Jackson y los dioses del Olimpo Walker Scobell

Leah Sava Jeffries

Aryan Simhadri

Charlie Bushnell

Dior Goodjohn

