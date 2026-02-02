Crisis en el cine: enero de 2026 registró una caída histórica en la venta de entradas + Seguir en









Las salas de cine atraviesan el peor enero en cantidad de público de las últimas tres décadas, incluso por debajo de los años atravesados por la pandemia de Covid-19 (2021 y 2022).

Crisis en el cine: enero de 2026 registró una caída histórica en la venta de entradas.

La industria cinematográfica atraviesa un escenario crítico en el comienzo de año. Según los datos fiscalizados por Ultracine, la concurrencia a las salas de cine cayó un 22,93% respecto al año anterior, con un total de 2.085.576 entradas vendidas. Esto reflejó la cuarta marca más baja del registro histórico desde 1997.

El promedio histórico de este mes suele rondar los 3.2 millones de tickets. En ese contexto, el desempeño de este año quedó un 35% por debajo de los niveles habituales, un dato que alarma además si se tiene en cuenta que la asistencia a las salas no logra recuperarse desde octubre de 2025 y acumula varios meses consecutivos de descenso.

De esta manera, las salas de cine atraviesan el peor enero en cantidad de público de las últimas tres décadas, incluso por debajo de los años atravesados por la pandemia de Covid-19 (2021 y 2022), cuando muchas salas permanecían cerradas o funcionaban con aforo limitado.

El mejor enero sucedió en 2018 con 4.443.382 de espectadores y dos películas millonarias: "Coco", de Disney-Pixar, y "Jumanji: En la selva", secuela protagonizada por Dwayne Johnson.

Disney dominó la taquilla de enero Pese a esto, “Avatar: Fuego y cenizas” fue el título más exitoso del mes con 732.234 entradas vendidas y un acumulado de 1.388.834 desde su estreno y desde ese momento fue siempre número 1 del ranking semanal. Sin embargo, rindió un 54% menos que la entrega anterior de la saga.

En segundo lugar, quedó “Zootopia 2”, que con diez semanas en cartel sumó 401.870 tickets en enero y alcanzó un total de 1.792.282 espectadores. El tercer puesto lo ocupó el thriller estadounidense “La empleada”, dirigida por Paul Feig, que en sus cinco semanas en cartel cortó 192.228 entradas y es, hasta el momento, el mayor éxito independiente de 2026. El top 5 lo completan “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” con 123.419 tickets y “Marty Supreme” con 103.782. Por su parte, el cine nacional logró colarse en el top 10 con "La virgen de la tosquera", una película de terror dirigida por Laura Casabé. El film vendió 50.626 entradas, posicionándose como la producción argentina más vista del año hasta el momento, aunque con cifras modestas frente a los grandes tanques de Hollywood.

Temas Películas