Prime Video calienta la pantalla con una película solo para adultos que no te podés perder

Prime Video sigue renovando su catálogo de películas con propuestas que generan interés más allá de los grandes estrenos de Hollywood, y en esta ocasión destaca una película con una temática atrevida pensada para un público adulto. La historia se mete en terrenos complejos y polémicos y situaciones intensas que no pasan desapercibidas.
La película se titula Niñera para adultos, un film independiente dirigido por David Ross que combina drama y matices provocativos en torno a la vida de una joven que debe lidiar con responsabilidades y tentaciones mientras lucha por su futuro. Esta opción se ubica como una de las recomendaciones para quienes buscan contenido que desafía lo convencional.
De qué trata Niñera para adultos, la película que sumó Prime Video
Niñera para adultos sigue a Shirley Lyner, una estudiante que trabaja como niñera para poder pagar sus estudios y se encuentra con situaciones inesperadas cuando un padre de familia interesado en ella le ofrece más dinero por un “servicio extra”. A partir de ese momento, la protagonista comienza a replantearse sus límites y descubre cómo la necesidad y la ambición pueden llevarla a tomar decisiones controvertidas.
La trama profundiza en las consecuencias de esta decisión y cómo Shirley termina involucrando a otras jóvenes de su entorno en un negocio que mezcla cuidado infantil y relaciones con padres casados. La película presenta un drama cargado de tensión, dilemas éticos y desafíos personales, ofreciendo un relato intenso y provocador para un público adulto.
Prime Video: tráiler de Niñera para adultos
Prime Video: elenco de Niñera para adultos
- Katherine Waterston (Shirley Lyner)
- John Leguizamo (Michael Beltran)
- Cynthia Nixon (Gail)
- Andy Comeau (Jerry)
- Lauren Birkell (Melissa)
