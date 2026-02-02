La película de Disney + basada en una de las atracciones más icónicas de su parque + Seguir en









Acción, humor y guiños de aventura: esta película en Disney + te sube a un viaje familiar que no da respiro, de punta a punta.

La película muestra una expedición que se mete en territorio incierto mientras el viaje promete peligro y diversión. Freepik

Hay películas que nacen de una idea inesperada, como transformar un paseo de parque temático en una aventura de pantalla grande. Esa lógica explica por qué Jungle Cruise se volvió una producción ideal para maratonear en Disney +, con ritmo de espectáculo y un humor que acompaña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gancho arranca en un clásico de los parques: un recorrido en barco, con un capitán que guía a los visitantes entre chistes y sustos. La versión cinematográfica toma esa base y la estira hasta convertirla en una odisea en plena selva, pensada para ver en familia, con acción, fantasía y guiños cinéfilos.

compose (1) Un recorrido en bote por la selva sirve de punto de partida para una aventura donde el humor del capitán marca el tono del viaje. Disney + De qué trata Jungle Cruise, la imperdible película de Disney + Dirigida por Jaume Collet-Serra, la historia sigue a Lily Houghton, una investigadora que se lanza al Amazonas detrás de una pista que promete cambiarlo todo. Para avanzar por un río traicionero, se apoya en Frank Wolff, un capitán con sonrisa fácil, barco destartalado y más de un truco preparado para sus pasajeros.

A medida que la expedición se mete en la espesura, el tono alterna adrenalina y comedia: hay amenazas que aparecen donde menos se esperan, rivales que complican el camino y una relación que se arma a los codazos, entre desconfianza y complicidad. En el centro, la química entre Emily Blunt y Dwayne Johnson sostiene el viaje con carisma.

Disney+: tráiler de Jungle Cruise Embed - Jungle Cruise de Disney | Tráiler Oficial en español | HD Disney +: elenco de Jungle Cruise Emily Blunt

Dwayne Johnson

Jack Whitehall

Jesse Plemons

Dani Rovira

Quim Gutiérrez

Edgar Ramírez

Temas Disney

Películas