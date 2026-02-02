"Iron Lung": la película autofinanciada del youtuber Markiplier sorprendió a Hollywood con su exitoso debut en taquilla + Seguir en









La película logró en tres días multiplicar por siete su presupuesto y ya se encamina a ser una de las cintas más rentables del año.

Markiplier, el youtuber que sorprendió con su película en Hollywood.

Iron Lung, una película independiente del youtuber Markiplier, está causando sorpresa en Hollywood. La cinta debutó en el puesto número 2 en América del Norte con u$s17,8 millones en 3.015 salas.

El filme también recaudó u$s3 millones a nivel internacional, alcanzando un total global de u$s21,7 millones. Los números son notables, ya que Iron Lung no se quedó muy lejos de un gran estreno de Disney: el thriller de Sam Raimi Send Help, que recaudó con u$s30 millones.

Markiplier (cuyo nombre real es Mark Fischback) autofinanció y distribuyó Iron Lung, cuya producción, según se informa, costó u$s3 millones. También escribió, dirigió y protagonizó la película.

La historia detrás de Iron Lung En 2022, Markiplier, jugó en su canal de Youtube un pequeño videojuego de terror y simulación submarina donde un convicto sin nombre explora un océano de sangre en una luna desolada, encerrado en un submarino oxidado llamado Iron Lung (Pulmón de Hierro).

Desde entonces, Mark se quedó con la idea de que ese juego era una película claustrofóbica digna de ser realizada. Así que con su propio dinero, escribió el guion, la dirigió, actuó y la editó. Cuando la tuvo lista, los ejecutivos de Hollywood la rechazaron. Sus seguidores se organizaron y empezaron a pedir la película en cines independientes por todo Estados Unidos.

Como nadie quería distribuir Iron Lung, Mark se convirtió en su propio distribuidor, negociando directo con las grandes cadenas y de esta manera logró llegar a los cines el pasado fin de semana. En tres días ya ganó como 7 veces su presupuesto, y casi sin gastar en publicidad. Dependiendo de cómo se desarrolle el año, es posible que, al menos considerando su presupuesto y su marketing excepcionalmente limitado, Iron Lung se considere uno de sus mayores éxitos de taquilla.

