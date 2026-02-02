Sam Raimi abrió la puerta a una posible cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire: "El día podría llegar".

Durante una entrevista reciente, el director recordó el impacto cultural de la trilogía del Hombre Araña. Desde el estreno de Spider-Man: No Way Home en 2021, los fanáticos no dejaron de teorizar sobre la posibilidad de una nueva película que retome la historia del personaje interpretado por Maguire.

Luego del estreno de Send Help , Sam Raimi volvió a hablar sobre uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera: la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. El épico regreso del actor en Spider-Man: No Way Home (2021) reactivó el interés de los fanáticos, que desde entonces especulan con la posibilidad de una nueva película del superhéroe.

Durante una entrevista reciente, Raimi recordó el impacto que tuvo la trilogía del arácnido y expresó su intención de regresar a ese universo. "La gente amó a Tobey en el papel de Peter Parker" , señaló el director, convencido de que "los chicos querrían volver a verlo". Sin embargo, reconoció que el enfoque actual de Marvel, centrado en un Spider-Man que forma parte de los Vengadores, dificulta la realización de una nueva película independiente bajo su dirección.

“No creo que tenga sentido ahora interrumpir el camino exitoso que están siguiendo solo para que yo pueda hacer otra película de Spider-Man, pero me encantaría. El día podría llegar y me encantaría hacerlo ”, dijo.

La trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi se convirtió en un referente del género y consolidó a Tobey Maguire como uno de los protagonistas más emblemáticos del cine de superhéroes, al punto de ser considerado por muchos como el mejor Hombre Araña.

En 2002 se estrenó la primera película, en la que se presenta a Peter Parker , un joven que, tras ser mordido por una araña modificada genéticamente, obtiene superpoderes y, luego de una tragedia familiar, decide utilizarlos para proteger Nueva York. En ese camino, se enfrenta al Duende Verde , interpretado por Willem Dafoe .

Dos años más tarde, en 2004, llegó la secuela, donde Peter lucha por equilibrar sus responsabilidades como héroe con su precaria vida personal, amorosa y estudiantil. Así, mientras atraviesa una fuerte crisis personal, se enfrenta contra el Doctor Octopus (Alfred Molina).

Por último, en 2007 salió la tercera película que conformó la trilogía original del personaje en el cine. En esta oportunidad, Peter lidia con la llegada de una sustancia extraterrestre potencia su lado oscuro, al mismo tiempo que debe enfrentarse a nuevos enemigos como Venom y el Hombre de Arena.

Pese, al éxito de las dos primeras películas, la tercera no corrió la misma suerte. Por ese motivo el proyecto de una cuarta película nunca llegó a concretarse. En 2010, desacuerdos creativos, especialmente en torno a la elección de villanos como El Buitre, frenaron definitivamente el desarrollo de Spider-Man 4. La cancelación dejó sin cierre formal a esa etapa del personaje, un vacío que todavía genera conversación entre los seguidores de la saga.

Sin embargo, el estreno de Spider-Man: No Way Home (2021), la película multiversal que reunió a las tres generaciones del personaje (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland), se convirtió en un fenómeno cultural que apeló a la nostalgia. El film fue un éxito rotundo de taquilla, con una recaudación cercana a los u$s 1.900 millones.

De esta manera, la reaparición de Maguire y su interacción con villanos clásicos reavivó entre los fanáticos el deseo de que su historia sea retomada en nuevos proyectos. Mientras tanto, el MCU avanza con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, programada para el 31 de julio.