Con el regreso del elenco de la primera película, "El Diablo Viste a la Moda 2" presentó un nuevo tráiler

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006.

20th Century Studios presenta un nuevo tráiler, posters de los personajes e imágenes de la esperada secuela El Diablo Viste a la Moda 2.

Casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

El Diablo Viste A La Moda 2 _ Tráiler Oficial _ Subtitulado La película original, basada en la novela de Lauren Weisberger de 2003 del mismo nombre y publicada en 2006, sigue a Andy, un recién graduado en periodismo que consigue un trabajo extenuante (por el que, notablemente, un millón de chicas matarían) como asistente junior de la infame Miranda Priestly, editora en jefe de una revista de alta moda.

Elenco completo de El Diablo Vista a la Moda 2 La secuela reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.

El Diablo Viste a la Moda 2 está producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.

La película se estrena exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026.