Qué dijo Viviana Canosa del atentado contra Cristina Kirchner

Canosa planteó que la investigación del atentado "no va para atrás ni para adelante, Aníbal Fernández que no renuncia... ¡Todo es un circo, es bizarro!", para deslizar la palabra "montaje".

La mediática, quien ejerció un rol fuertemente opositor hasta su renuncia del mes pasado, cuando no la dejaron poner al aire escraches a políticos, dijo que el Gobierno "está usando" el ataque y planteó: "No es que no creo; yo dudo. Quiero que la justicia me diga qué pasó".

En dirección al oficialismo, Canosa sostuvo que "se desequilibraron con el alegato (en referencia a la causa Vialidad), ahí empezó la locura" para alinearse con el fiscal de la causa: "Comparto con Luciani: es justicia o es corrupción".

Canosa, quien desde su programa atacaba cotidianamente al gobierno y al kirchnerismo en general, rechazó el concepto de "discurso de odio", y dijo que "a este Gobierno le jode la libertad, le molesta cuando pensás, cuando pensás distinto, cuando decís lo que pensás".

Sintiéndose aludida, señaló que "no sé lo que es el odio. Yo soy efusiva, apasionada; y además de ser una conductora, soy una ciudadana".

"Que la oposición se ponga a la altura: pusiste las vallas, morí con las vallas. Pero hicieron todo mal", criticó además el operativo del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, calificado de "blando" contra los militantes k que se concentraron en el barrio de la Recoleta a apoyar a la vicepresidenta.

"Cuando nos dicen odiadores yo me preguntó quiénes nos dicen odiadores. ¿Les parecen genial Lázaro Baez, Julio De Vido, los valijeros del poder? ¿Cómo hablan de igualdad y les importan tres pitos lo que le pasa a la gente?", se preguntó Canosa.

La periodista, quien solía invitar a representantes libertarios o del liberalismo, admitió que mantiene "conversaciones", pero no detalló si sería candidata.

Pero detalló que sí tantearon la posibilidad de que pegue el salto: "Este año, hará dos o tres meses, me empecé a juntar con muchos personajes de la política que me quieren para jugar en sus equipos. Pero les digo 'pónganse las pilas', porque viste que uno va por un lado, el otro por el otro".