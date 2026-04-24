Gira de Oasis en 2027: Liam Gallagher dio detalles concretos sobre el futuro de la banda + Seguir en









El año pasado, la icónica banda de Britpop regresó con su gira de reunión Live 25', en la que ofrecieron 41 shows, incluyendo un paso por Argentina.

Oasis saldría de gira nuevamente. DF Entertainment

Tras lo que fue su impactante regreso en 2025, una gira europea de Oasis en 2027 parece ser algo probable, ya que Liam Gallagher ha comunicado a sus fans italianos que la banda tocará en Roma el año que viene.

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El año pasado, la icónica banda de Britpop regresó con su gira de reunión Live 25', en la que ofrecieron 41 conciertos en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo, Dublín, Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl, Tokio, Melbourne, Sídney, Santiago y Buenos Aires, antes de finalizar en San Pablo en noviembre.

Desde entonces, los fans han estado especulando con la posibilidad de que vuelvan a salir de gira. El año pasado, Liam descartó cualquier fecha de gira para 2026, pero sugirió que algo podría estar en preparación para 2027.

Aunque negó que Oasis pudiera regresar a Knebworth, también insinuó que podrían anunciarse más conciertos. Cuando en noviembre le preguntaron si le entristecía que la gira estuviera a punto de terminar, Liam respondió con picardía: "En realidad no, porque sé cosas que tú no sabes".

Qué dijo Liam Gallagher sobre una posible gira de Oasis en 2027 Liam parece haber confirmado los rumores sobre futuras fechas en Europa. Mientras saludaba a sus fans en Roma ayer (23 de abril), uno de ellos le preguntó si estaría en Roma el año que viene, a lo que el vocalista respondió: "Sin duda. Al cien por cien".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adele_liam/status/2046984102633427331&partner=&hide_thread=false Liam Gallagher being the man of the people in Italy

He also CONFIRMED again today that Oasis will be playing in Rome next year, we have the video now pic.twitter.com/qdMG7FPkyt — Adele V (@adele_liam) April 22, 2026 Liam lleva tiempo dando pistas sobre futuras fechas. En el último concierto de su gira de regreso en Wembley, en septiembre , volvió a avivar los rumores de futuros conciertos de Oasis cuando les dijo a los fans: "Nos vemos el año que viene", antes de darse una palmada en la muñeca en tono de broma por haberlo dejado escapar. En otras noticias sobre Oasis, se anunció recientemente que la icónica banda de Britpop ingresará al Salón de la Fama del Rock en un evento en Los Ángeles este noviembre. Fueron nominados por tercera vez a principios de este año , tras dos nominaciones previas en 2024 y 2025.

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