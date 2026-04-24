ANSES: quiénes cobran este viernes 24 de abril de 2026 y de cuánto es el pago con aumento

Los haberes incluyen actualización mensual y, en algunos casos, seguirán recibiendo un refuerzo extraordinario Conocé los montos.

ANSES activa pagos este viernes, con aumento del 2,9% y cronograma por DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa este viernes con su calendario de pagos correspondiente al mes, que incluye un aumento del 2,9% en todas las prestaciones. En esta fecha, el organismo paga a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1, además de algunos beneficiarios de prestaciones específicas, como la de desempleo.

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El esquema forma parte del cronograma oficial que se organiza por terminación de DNI y que se extiende durante todo el mes. Este incremento responde a la actualización por movilidad previsional, lo que impacta directamente en los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país.

Los montos de las asignaciones sociales también fueron actualizados, lo que modifica los valores de AUH y otras prestaciones que ya finalizaron su calendario en los días previos.

El viernes 24 de abril marca el inicio de los pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo . Según el calendario oficial:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: DNI terminados en 0 y 1 cobran el 24 de abril.

Prestación por desempleo: DNI terminados en 4 y 5 también reciben el pago este día.

Este grupo comienza a cobrar en la última etapa del calendario mensual, ya que quienes perciben el haber mínimo recibieron sus pagos entre el 10 y el 23 de abril. El cronograma completo de ANSES se extiende hasta el 30 de abril, con fechas escalonadas según tipo de prestación.

En cuanto a los montos, estos varían según el haber individual, pero el sistema previsional estableció un tope máximo cercano a los $2,5 millones. Quienes perciben ingresos cercanos al haber mínimo pueden recibir un refuerzo proporcional, incrementando el monto final a cobrar.

ANSES dinero ambito.com

Jubilados y pensionados: ¿a qué documentos les toca cobrar hoy?

Este viernes, el foco está puesto en los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Para este grupo, el calendario establece:

24 de abril: DNI terminados en 0 y 1

27 de abril: DNI terminados en 2 y 3

28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

30 de abril: DNI terminados en 8 y 9

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AUH y Tarjeta Alimentar: montos confirmados para este viernes

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el calendario de abril ya finalizó el 23 de abril, por lo que este viernes no hay nuevos pagos para esta prestación. Sin embargo, los montos actualizados siguen vigentes:

AUH por hijo: $136.666

$136.666 Cobro directo (80%): aproximadamente $109.300

El 20% restante se retiene y se paga una vez presentada la Libreta AUH.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los valores se acreditan automáticamente junto con la AUH, dependiendo de la cantidad de hijos:

familias con 1 hijo : alrededor de $52.250

: alrededor de $52.250 familias con 2 hijos: cerca de $81.900

cerca de $81.900 familias con 3 o más hijos: aproximadamente $108.000

Estos montos no requieren trámite adicional y se depositan en la misma cuenta del beneficiario.

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Cómo consultar mi fecha y lugar de cobro en Mi ANSES

Para conocer la fecha exacta de cobro y el lugar de pago, ANSES habilita su plataforma digital. Los beneficiarios pueden consultar esta información a través de “Mi ANSES”, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde ahí, es posible verificar fecha de cobro, detalle de haberes y lugar de pago asignado.

El organismo recomienda revisar estos datos antes de la fecha de cobro para evitar inconvenientes y confirmar que los montos se encuentren correctamente liquidados. En caso de detectar errores o falta de acreditación, se pueden iniciar reclamos a través de la atención virtual o solicitando un turno presencial.