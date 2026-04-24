Kiss Me: de qué trata la nueva serie romántica que llega en mayo a Prime Video

La producción, que adapta una popular saga literaria, llega a la plataforma el 13 de mayo como una de las apuestas juveniles más relevantes del año.

Kiss Me busca consolidarse cómo un éxito adolescente, pasando del papel a la pantalla grande.

La plataforma Prime Video suma un nuevo estreno fuerte en su catálogo con la llegada de Kiss Me, una serie romántica basada en la exitosa saga literaria “Off Campus” . El lanzamiento está previsto para el 13 de mayo.

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La producción, que ya genera expectativa en redes sociales, se posiciona como una de las apuestas del año dentro del género romántico adolescente. La serie sigue una historia universitaria centrada en las relaciones, el romance y conflictos emocionales.

Kiss Me narra la historia de una joven estudiante de música llamada Hannah , interpretada por Ella Bright, que se cruza con un jugador de hockey universitario, Garret , interpretado por Belmont Camelli. Así se da inicio a una relación atravesada por la atracción, los conflictos y las diferencias en sus personalidades y estilos de vida.

En la trama, la vida universitaria funciona como escenario para el desarrollo de vínculos emocionales difíciles de ignorar. A medida que avanza la historia, los protagonistas deberán enfrentarse a sus propios miedos, inseguridades y decisiones personales en pos de seguir juntos. La serie promete adaptar los eventos de los libros, comenzando por The Deal (El Pacto).

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El eje central es el romance, pero también incorpora la amistad, la presión social y el crecimiento. La narrativa combina drama y romance con problemáticas que atraviesan a la mayoría de adolescentes y adultos jóvenes.

La historia responde a una fórmula que ya demostró ser efectiva en plataformas digitales: personajes jóvenes, relaciones complejas pero pasionales y un desarrollo emocional que engancha al espectador.

Tráiler de Kiss Me

Embed - Kiss Me - Teaser Tráiler Oficial | Prime Video España

Reparto de Kiss Me

Ella Bright

Belmont Cameli

Mika Abdalla

Antonio Cipriano

Jalen Thomas Brooks

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Una adaptación esperada por miles

Uno de los puntos más importantes de Kiss Me es que no parte desde cero. La historia proviene de una saga literaria con gran popularidad, asegurando una audiencia inicial interesada en ver cómo se traslada la narrativa a la pantalla.

Las adaptaciones de libros juveniles vienen teniendo un crecimiento sostenido en el streaming, ya que permiten captar comunidades ya existentes. Esto reduce el riesgo para las plataformas y aumenta las posibilidades de éxito.

En este caso, la historia transcurre dentro del universo romántico universitario, un subgénero que ganó fuerza en los últimos años con relatos centrados en relaciones románticas entre jóvenes.

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La apuesta de Prime Video

Kiss Me forma parte de una estrategia por parte de la plataforma: acoplarse en el segmento juvenil con contenido original que tenga potencial de viralización.

No es la primera vez que la plataforma acierta con esta jugada, Amazon ya demostró lo bien que se le da trasladar historias de la página a la pantalla, ya sea como películas o como series. Ejemplos de esto son Culpables (2023), Rojo, blanco y sangre azul (2023) o La idea de tenerte (2024), todos éxitos en su catálogo.

La plataforma busca replicar el éxito de estas y otras adaptaciones que lograron posicionarse rápidamente en rankings globales y redes sociales. La serie combina varios elementos clave: romance, drama, ambientación universitaria y personajes carismáticos.