Tibia demanda en los centros de esquí a dos meses de arrancar la temporada de invierno

Hasta el momento, la preventa de pases de esquí evidencia un 20% menos que el año pasado. Se estima que los pases diarios oscilarán entre $120.000 y $160.000.

A menos de dos meses del inicio de la temporada de esquí , la preventa en los principales centros del país muestra un primer termómetro del invierno, con una demanda que por ahora está cauta. Operadores del sector reconocen que las reservas vienen alrededor de un 20% por debajo del año pasado , en un contexto en el que el costo de unas vacaciones en la montaña obliga a muchas familias a postergar decisiones. A medida que se acerque la fecha de apertura en los centros de esquí y comience el frio, los operadores esperan que se despierte la demanda.

Según explicó Carlos Arana , presidente de la Cámara Argentina de Centros de Esquí y Montaña, los pases diarios en los principales complejos oscilarán entre $120.000 y $160.000 , dependiendo del destino, la infraestructura y el momento de compra. “Hay centros que van a ofrecer cuotas para que sea más accesible. Además, mientras algunos mantendrán una tarifa plana durante la temporada, en otros el valor variará según la época del invierno”, señaló.

El pase más caro volverá a estar en Cerro Catedral , en San Carlos de Bariloche, donde el ticket diario se perfila en $160.000, un incremento del 39% respecto de los $115.000 que se mantuvieron congelados durante las últimas dos temporadas. Cabe destacar que es el centro con mayor extensión esquiable y servicios del país.

En Cerro Bayo , en Villa La Angostura, la preventa arrancó con pases diarios desde $102.800, mientras que Caviahue Ski Resort comercializa hasta el 30 de abril pases de cuatro días para adultos entre $367.000 y $407.000, según la fecha elegida. A partir del 1° de mayo, los valores podrían ajustarse. Cabe destacar también que los precios difieren según edad y si se es residente.

Por su parte, La Hoya, en Esquel, lanzó en preventa un Flexipass de 5 días de $400.000, con condiciones promocionales que podrían modificarse en mayo. En tanto, el Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, ofrece pases diarios entre $65.100 y $84.000, dependiendo del período, y anticipa incrementos graduales hasta la apertura prevista para el 27 de junio.

Uno de los centros que todavía no publicó tarifas es Cerro Chapelco, que aguarda la finalización de obras de infraestructura antes de oficializar su esquema comercial para este invierno.

El impacto de la situación económica

Más allá de los precios, en el sector admiten que el escenario económico juega un papel central. El esquí sigue siendo una actividad de alto costo, y la pérdida de poder adquisitivo lleva a muchos turistas a esperar promociones de último momento o directamente a reducir la cantidad de días en pista. Por eso, varios centros apuntan a ganar público en los formatos intermedios, como pases de medio día, flexibles o de cuatro jornadas, para intentar ampliar la base de clientes.

En paralelo, los operadores también intensificaron la promoción en Brasil, un mercado clave para la nieve argentina, con el objetivo de recuperar visitantes que el invierno pasado eligieron otros destinos ante una mejor relación cambiaria.

Sumado a ello, hay que ver cuánto impacta este año el Mundial de Fútbol que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio.

En cuanto a la fecha de apertura de los centros, la actividad está sujeta al clima. “Se espera que los centros abran entre el fin de semana del 20 de junio 1 el de julio. Eso depende de las nevadas y de la temperatura que nos permita fabricar nieve, que ya todos los centros grandes lo tienen, sobre todo en las cotas más bajas. Con 2º y bajo porcentaje de humedad ya podemos fabricarla”, cerró Arana.