Crónica de una polaca rebelde en los años 60

En EE.UU. la rebautizaron “Autumn Girl”. Netflix la estrenó esta semana como “El deseo en mí”. Su título original polaco, “Bo we mnie jest seks” da menos vueltas: “Porque hay sexo en mí”. Ese es, precisamente, el título de un tema que provocó bastante escozor en la reprimida Polonia de los ’60, y ésta es la historia del enfrentamiento entre su autora con la sociedad en general, y en particular con un funcionario resentido porque no se la podía llevar a la cama. Ella prefería a su novio y su marido (los tres bajo el mismo techo).