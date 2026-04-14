Cuál fue el último show de Felipe Staiti al frente de los Enanitos Verdes en el que tocó para más de 50 mil personas

El guitarrista falleció a los 64 años tras complicaciones de salud derivadas de una infección bacteriana que sufrió durante una gira en 2024.

Felipe Staiti se presentó con la banda en el festival Vive Latino 2026 en la Ciudad de México.

Felipe Staiti murió a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza, donde se encontraba internado tras un cuadro de salud que se había agravado en los últimos días.

El histórico guitarrista de "Los Enanitos Verdes" se encontraba plena actividad artística, con la banda en marcha y nuevos proyectos en desarrollo.

De hecho, solo unas semanas antes, había subido al escenario en México sin que nadie imaginara que sería su despedida .

Felipe Staiti murió el 13 de abril de 2026 en el Hospital Italiano de Mendoza. El músico venía atravesando complicaciones físicas que se habían intensificado en los últimos meses.

El origen del deterioro, de acuerdo con el medio "Los Andes", se remonta a fines de 2024, cuando durante una gira en México contrajo una infección bacteriana . Ese episodio, sumado a que era celíaco , derivó en una deshidratación que lo obligó a internarse.

En ese momento, su estado fue crítico. Llegó a perder alrededor de 15 kilos y sufrió un fuerte impacto en su organismo, incluyendo dificultades en su musculatura vocal.

A pesar de haber logrado una recuperación parcial que le permitió volver a los escenarios, su salud no volvió a estabilizarse completamente. En 2026, volvió a presentar síntomas, entre ellos fiebre alta y un debilitamiento general, lo que motivó una nueva internación para más estudios.

felipe staiti

Pero, su cuadro se complicó rápidamente. Los médicos evaluaban incluso la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires para continuar con controles más complejos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura mendocino, quien publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!“, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GarecaGc/status/2043854609249141118?s=20&partner=&hide_thread=false Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables.

Recordaremos para siempre tu música pic.twitter.com/6udSY01mvU — Diego Gareca (@GarecaGc) April 14, 2026

El último show al frente de los Enanitos Verdes

El último recital de Felipe Staiti fue el 14 de marzo de 2026 en el festival "Vive Latino". El show duró aproximadamente una hora y se realizó en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, ante una multitud cercana a las 50.000 personas.

La banda salió a tocar en el horario central de la tarde y ofreció un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera.

El setlist incluyó clásicos como "Guitarras blancas", "La muralla verde", "Mi primer día sin ti" y el reconocido cover "Tu cárcel". El cierre llegó con "Lamento boliviano", uno de sus temas más emblemáticos y una canción que, poco tiempo antes, había superado las 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

staiti

Sobre el escenario, Staiti se mostró activo, sólido y conectado con el público. Sus solos de guitarra, marca registrada de la banda, fueron uno de los puntos más destacados del show. Lo acompañó Jota Morelli en la batería y Guillermo Vadalá en el bajo.

La carrera de Felipe Staiti

Felipe Daniel Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza y desde muy chico mostró interés por la música. A los nueve años comenzó su formación en el Instituto Cuyano de Cultura Musical, donde dio sus primeros pasos formales y compuso su primera pieza.

Durante la adolescencia, influenciado por bandas de rock, formó su primer grupo, "Esencia Natural". Sin embargo, todo cambió en 1979, cuando junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo fundó "Los Enanitos Verdes".

El reconocimiento nacional llegó en 1984, cuando el grupo participó del Festival de La Falda y fue distinguido como revelación. A partir de ahí comenzó una carrera que incluyó giras internacionales y una discografía repleta de éxitos, como "La muralla verde", "Te vi en un tren", "Por el resto" y "Mi primer día sin ti".

enanitos verdes

El músico se destacó como guitarrista, compositor y productor. A lo largo de su carrera también produjo artistas de distintos países, como "Malos Hábitos" (Nicaragua), "Dr. Hizteria" (Estados Unidos), "Sanjay" (India), y de Argentina "Santos del Fuego", "La Vena", "La mancha de Rolando", entre otras.

En 2009 lanzó el “Felipe Staiti Trío”, un proyecto instrumental que exploraba otras facetas musicales junto a sus hijos. Además, incursionó en el mundo del vino con una línea propia.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió un rol central dentro de la banda y tomó el lugar de vocalista principal. Hasta sus últimos días, se mantuvo activo, con planes de una gira por Estados Unidos junto a "Hombres G" y la grabación de un álbum de grandes éxitos con invitados.