Una de las películas más taquilleras del cine de terror se va de Netflix

Este éxito del cine de terror dejará el catálogo durante los últimos días de enero 2026.

La producción marcó un antes y un después en el cine de terror psicológico de los 2000. Depositphotos

Netflix se consagra como uno de los servicios de streaming más utilizados a nivel global, lo que implica que su catálogo se renueve de forma constante para mantener los contenidos actualizados para sus millones de usuarios. En algunos casos, estas decisiones implican el dejar afuera producciones que, en su momento, fueron altamente aclamadas.

Este es el caso de "La Huerfana", una película de terror psicológico, que marcó la industria de este género en los 2000. Conocé acá de qué se trata y cuándo dejará de estar disponible en la cartelera:

Espec Cine3_opt.jpeg la huérfana. Los guionistas se guardan un nuevo as en la manga. De qué trata "La Huérfana" y hasta cuándo verla en Netflix "La Huérfana" sigue a los protagonistas, Kate y John Coleman, una pareja que atraviesa un duelo por la pérdida de un hijo. La historia comienza cuando la pareja decide adoptar a una niña llamada Esther, una huérfana de 9 años, inteligente y muy madura para su edad.

Con el paso del tiempo, comienzan a ocurrir accidentes sospechosos, comportamientos y conflictos cada vez más graves dentro de la familia. Kate comienza a notar que Esther no es quien dice ser, pero nadie le cree.

La producción marcó un antes y un después en el cine de terror psicológico de los 2000, y estará disponible en el catálogo de Netflix hasta el 22 de enero de 2026.

Embed - La Huérfana (Trailer español) Reparto de "La Huérfana" Vera Farmiga como Kate Coleman

Peter Sarsgaard como John Coleman

Isabelle Fuhrman como Esther

CCH Pounder como Hermana Abigail

Jimmy Bennett como Daniel Coleman

Aryana Engineer como Max Coleman

