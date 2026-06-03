En la previa de la Copa del Mundo, Netflix estrena una película sobre el Mundial 1986

Una producción que sale a la luz en el contexto donde México volverá a formar parte de una copa del mundo como país anfitrión.

Una producción que cuenta los acontecimientos que antecedieron a la Copa del Mundo de 1986

Netflix sumará en junio una nueva producción vinculada a uno de los acontecimientos más recordados de la historia del fútbol. La plataforma incorporará a su catálogo México 86, una película dirigida por Gabriel Ripstein que toma como punto de partida el proceso que permitió al país norteamericano convertirse en sede de la Copa Mundial de 1986.

La propuesta llegará al servicio de streaming pocos días antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , certamen que tendrá partidos en México, Estados Unidos y Canadá. La fecha elegida para el estreno coincide con un contexto marcado por la expectativa que genera el regreso de la competencia más importante del fútbol internacional a territorio mexicano.

La producción cuenta con Diego Luna como figura principal del elenco. El actor interpreta a un funcionario involucrado en las negociaciones que forman parte de la trama. La historia reconstruye distintos episodios relacionados con la organización del torneo de 1986 y presenta una versión cinematográfica inspirada en hechos reales.

El argumento toma como referencia el momento en que Colombia dejó vacante la organización de la Copa del Mundo. A partir de esa situación, México avanzó para convertirse en anfitrión del campeonato. La película desarrolla ese escenario mediante personajes ficticios y situaciones creadas para sostener el relato.

Netflix confirmó que el largometraje estará disponible desde el 5 de junio de 2026. La cercanía con el inicio del Mundial busca conectar la producción con el interés que genera el fútbol en una temporada especial para la región.

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De que trata México 86

La historia sigue a Martín de la Torre, un funcionario que participa de distintas gestiones relacionadas con la candidatura mexicana para albergar la Copa Mundial de 1986. El personaje ocupa un lugar central dentro de la narración y funciona como hilo conductor de los acontecimientos que atraviesan la película.

El relato expone reuniones, acuerdos y decisiones vinculadas con la obtención de la sede mundialista. La trama se apoya en sucesos históricos, aunque incorpora elementos ficticios para construir una narrativa con identidad propia. Los acontecimientos retratados muestran parte del entramado político y deportivo que rodeó a uno de los campeonatos más relevantes de la década de 1980. La película pone el foco en los procesos previos a la realización del torneo y en las figuras que participaron de esas negociaciones.

Netflix señaló que la producción combina recursos del drama con situaciones de comedia. Esa mezcla busca retratar una etapa relacionada con la administración pública mexicana y con el crecimiento del fútbol como fenómeno internacional. La recreación de época también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. El largometraje reconstruye escenarios, personajes y contextos asociados a un momento que conserva relevancia dentro de la historia deportiva de México.

Tráiler México 86

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Reparto México 86