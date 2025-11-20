Cuándo se estrena en Netflix "Sueños de trenes", la película que está basada en una obra maestra y apunta a los Oscar + Seguir en









Es un drama cinematográfico sobre el dolor y el cambio, que llega muy pronto a la plataforma número uno de streaming.

La película se estrena mañana y ya está en carrera para los Oscar. Gentileza - MSN

Una de las propuestas cinematográficas más esperadas del año está a punto de llegar a Netflix. Se trata de una adaptación de una novela premiada que ya tuvo un breve paso por cines, generando expectativa por sus posibles nominaciones. La trama está centrada en la vida de un hombre con una vida muy dura y su camino hacia la aceptación.

El proyecto está dirigido por Clint Bentley y busca contar una historia íntima que pone foco en el entorno natural y los avances de la sociedad. A través de la historia de su protagonista, la película busca una reflexión sobre la capacidad del humano para seguir adelante.

Sueños de trenes Gentileza - NETFLIX ¿De qué se trata "Sueños de trenes"? Ambientada al comienzo del siglo pasado, en medio del Oeste americano, la película presenta la vida de Robert Grainer, un obrero que se dedica a construir vías de ferrocarril. Su rutina tranquila en medio de la naturaleza se rompe de forma terrible tras la muerte de su familia, un hecho que lo deja solo.

A partir de ahí, la historia sigue su odisea mientras tiene que afrontar la inmensidad de la soledad y la crudeza del entorno. El personaje trata con todas sus fuerzas de encontrarle un nuevo sentido a su existencia y amoldarse a la nueva realidad. Su estreno en Netflix está pautado para el 21 de noviembre.

Tráiler de "Sueños de trenes" El tráiler de la película se puede ver acá:

Embed - Sueños de trenes | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Sueños de trenes" El elenco que le da vida a esta historia está encabezado por dos figuras reconocidas: Joel Edgerton: Robert Grainier

Robert Grainier Felicity Jones: Gladys Grainier

Gladys Grainier Kerry Condon: Claire

Claire William H. Macy: Arn Peeples

Arn Peeples Nathaniel Arcand: Ignatius Jack

Ignatius Jack Alfred Hsing: Fu Sheng

Fu Sheng Clifton Collins Jr.: Boomer

Boomer Paul Schneider: Apostle Frank

Apostle Frank John Diehl: Billy

Billy Rick Rivera: Foreman

Foreman David Paul Olsen: Toomis

