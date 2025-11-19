Peaky Blinders vuelve a Netflix: dos nuevas temporadas y el regreso de Cillian Murphy

La app de streaming confirmó una secuela ambientada en 1953 que retoma la historia de la familia Shelby pero con la producción ejecutiva de su protagonista.

La esperada película de "Peaky Blinders" avanza en postproducción y retomará la historia después de la sexta temporada.

Desde hace algunos años, Netflix logró convertirse en la plataforma de streaming más popular alrededor del mundo y construyó gran parte de ese prestigio apoyándose en producciones que marcaron una época. Entre ellas, “Peaky Blinders” se volvió un éxito : una serie que, más de 12 años después de su debut, sigue liderando rankings y sumando nuevos fanáticos.

Y ahora, la compañía anunció una noticia que reavivó el furor de los fans: llegarán dos temporadas nuevas , ambientadas en la Birmingham de los años cincuenta. Esta novedad llegó acompañado de otro guiño para los seguidores de la familia Shelby , porque Cillian Murphy vuelve como productor ejecutivo .

Pero el comunicado no llegó solo porque la esperada película de la franquicia ya se encuentra en su etapa final de postproducción , rumbo a un estreno que promete cerrar y expandir la historia al mismo tiempo. A continuación, conocé todos los detalles.

"Peaky Blinders" es un drama ambientado en Birmingham después de la Primera Guerra Mundial , donde la violencia, la pobreza y la ambición se mezclan en un mundo gobernado por delincuentes , políticos corruptos y veteranos marcados por el trauma.

En ese escenario aparece la familia Shelby , liderada por Thomas , un exsoldado que convierte a su banda en una organización criminal capaz de influir en negocios, elecciones y disputas de poder dentro del Reino Unido. Así, la serie sigue la expansión del clan desde las apuestas clandestinas hasta una red que se enfrenta al Estado y a mafias rivales. ¡No te la podés perder!

peaky blinderss

Las nuevas temporadas de "Peaky Blinders" que llegarán a Netflix

Netflix confirmó dos temporadas, que funcionarán como secuela directa de la serie original, pero con un giro temporal. La historia se ubicará en 1953, en una Birmingham aún marcada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Steven Knight vuelve como guionista, garantizando la continuidad del espíritu, pero con una mirada centrada en la nueva generación de los Shelby, quienes tomarán el liderazgo en un entorno más violento que nunca. Cada entrega tendrá seis episodios de una hora, manteniendo el formato clásico de la franquicia.

Cillian Murphy regresa, pero esta vez como productor ejecutivo. Según el equipo creativo, esta etapa mostrará un universo más crudo y político, centrado en la reconstrucción de la ciudad, el crecimiento del crimen organizado y las nuevas disputas que buscarán mantener la esencia del título.

peaky-blinders-serie-birmingham-1-1530355256.jpg

¿Cuándo se estrena la película de "Peaky Blinders"?

La esperada película, titulada "The Immortal Man", ya está en fase de postproducción y marcará el regreso de Cillian Murphy como Thomas Shelby. La trama retomará los acontecimientos donde terminó la sexta temporada, funcionando como puente entre la historia original y las nuevas entregas.

Escrita por Steven Knight y dirigida por Tom Harper, la cinta llegará a principios de 2026, según confirmó Netflix. El título también cuenta con la participación de Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.