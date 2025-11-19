Después de varios meses de espera, llegó a Netflix la tercera temporada de “Envidiosa”, una de las series más populares del momento que alcanzó a estar en el top 5 de más vistas mundialmente. Esta continúa con la historia de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani, quien deberá enfrentarse a nuevos desafíos amorosos y personales.
Netflix estrenó la tercera temporada de una de las series argentinas más vistas del mundo
Protagonizada por Griselda Siciliani, la parte anterior obtuvo más de 9,5 millones de reproducciones hasta hoy.
-
"Las Locuras" llega a Netflix, una nueva película mexicana que te hará cuestionar tus límites en las relaciones
-
Peaky Blinders vuelve a Netflix: dos nuevas temporadas y el regreso de Cillian Murphy
La serie fue creada originalmente por Adrián Suar, su primera temporada se estrenó en septiembre de 2024 y obtuvo un total de 3,3 millones de visualizaciones en la primera semana. Como dato curioso, esta y la segunda parte se grabaron en simultáneo, pero la última se estrenó durante el verano pasado.
De qué trata "Envidiosa"
Vicky es una mujer que entró en sus 40 años y mantuvo una relación de una década con Daniel Oribe. Sin embargo, un día ella decidió dejarlo, ya que sentía que esta no avanzaba, debido a que toda la vida soñó con estar casada, con hijos y una casa grande. Mientras veía como varias de sus amigas se casaban y prosperaban, conoció a Matías, que cambió todo para siempre.
En esta nueva temporada, Vicky y Matías están en una relación y ella logró superar gran parte de sus inseguridades del pasado. Sin embargo, esto le abre puertas para enfrentarse a nuevas oportunidades, miedos, celos, y situaciones cotidianas, como la maternidad y su desarrollo profesional.
Trailer de "Envidiosa"
Reparto de "Envidiosa"
-
Griselda Siciliani como Victoria «Vicky» Mori
Esteban Lamothe como Matías Larsen
Benjamín Vicuña como Nicolás Mastronardi
Pilar Gamboa como Carolina Mori
Violeta Urtizberea como Lucila «Lu» Pedemonte
Marina Bellati como Débora «Debbie»
Bárbara Lombardo como Melina Villalba
Martín Garabal como Daniel Oribe
Lorena Vega como Fernanda
Susana Pampín como Teresa
Leonora Balcarce como Magalí «Magui» Roldán
Adrián Lakerman como Fermín
Débora Nishimoto como Mei Huang
Dejá tu comentario