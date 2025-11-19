Netflix estrenó la tercera temporada de una de las series argentinas más vistas del mundo + Seguir en









Protagonizada por Griselda Siciliani, la parte anterior obtuvo más de 9,5 millones de reproducciones hasta hoy.

La serie se estrenó originalmente en septiembre del año pasado y es una producción original de Adrián Suar. Depositphotos

Después de varios meses de espera, llegó a Netflix la tercera temporada de “Envidiosa”, una de las series más populares del momento que alcanzó a estar en el top 5 de más vistas mundialmente. Esta continúa con la historia de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani, quien deberá enfrentarse a nuevos desafíos amorosos y personales.

La serie fue creada originalmente por Adrián Suar, su primera temporada se estrenó en septiembre de 2024 y obtuvo un total de 3,3 millones de visualizaciones en la primera semana. Como dato curioso, esta y la segunda parte se grabaron en simultáneo, pero la última se estrenó durante el verano pasado.

ENVIDIOSA temporada 3 De qué trata "Envidiosa" Vicky es una mujer que entró en sus 40 años y mantuvo una relación de una década con Daniel Oribe. Sin embargo, un día ella decidió dejarlo, ya que sentía que esta no avanzaba, debido a que toda la vida soñó con estar casada, con hijos y una casa grande. Mientras veía como varias de sus amigas se casaban y prosperaban, conoció a Matías, que cambió todo para siempre.

En esta nueva temporada, Vicky y Matías están en una relación y ella logró superar gran parte de sus inseguridades del pasado. Sin embargo, esto le abre puertas para enfrentarse a nuevas oportunidades, miedos, celos, y situaciones cotidianas, como la maternidad y su desarrollo profesional.

Esteban Lamothe como Matías Larsen

Benjamín Vicuña como Nicolás Mastronardi

Pilar Gamboa como Carolina Mori

Violeta Urtizberea como Lucila «Lu» Pedemonte

Marina Bellati como Débora «Debbie»

Bárbara Lombardo como Melina Villalba

Martín Garabal como Daniel Oribe

Lorena Vega como Fernanda

Susana Pampín como Teresa

Leonora Balcarce como Magalí «Magui» Roldán

Adrián Lakerman como Fermín

Débora Nishimoto como Mei Huang

