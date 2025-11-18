Netflix dio luz verde a la miniserie "Los niños de Brasil" protagonizada por Jeremy Strong y Gillian Anderson + Seguir en









El creador de "The Crown", Peter Morgan, adaptará la novela de Ira Levin, con Daniel Bruhl, August Diehl, Shira Haas y Lizzy Caplan también como protagonistas.

Strong y Anderson protagonizarán la nueva adaptación.

Tras seis temporadas narrando hechos históricos reales en The Crown, la próxima serie de Peter Morgan para Netflix se adentrará en una historia alternativa. La plataforma de streaming ha dado luz verde oficialmente a Los niños del Brasil, una miniserie basada en la novela homónima de Ira Levin, publicada en 1976.

Jeremy Strong (Succession, Springsteen: Deliver Me From Nowhere) interpretará al cazador de nazis Yakov Liebermann, quien descubre que el Dr. Josef Mengele, el tristemente célebre "Ángel de la Muerte" del campo de concentración de Auschwitz, planea revivir el Tercer Reich. El proyecto lleva en desarrollo desde febrero, con Strong ya vinculado al mismo.

August Diehl, Daniel Brühl, Gillian Anderson, Shira Haas y Lizzy Caplan también formarán parte del reparto. Alex Gabassi (The Crown, Black Doves) dirigirá la nueva ficción. El rodaje comenzará en diciembre en el Reino Unido, Bulgaria y España.

“Partiendo de su extraordinario trabajo en The Crown, Peter continúa explorando las fuerzas políticas y emocionales que, a lo largo del siglo XX, han moldeado el mundo en el que vivimos hoy”, declaró Suzanne Mackie, productora ejecutiva y fundadora de Orchid Pictures, productora de la serie junto con World Productions, perteneciente a ITV Studios. “El hecho de que lo haga a través de historias humanas íntimas enmarcadas en el contexto histórico hace que su narrativa sea sumamente cercana. Estamos encantados de haber reunido un equipo tan excepcional, tanto delante como detrás de las cámaras, y de volver a trabajar con el talentosísimo director Alex Gabassi en esta nueva miniserie para Netflix. Estamos deseando llevar a la pantalla la audaz reinterpretación de Peter Morgan de Los niños del Brasil , de Ira Levin”.

Una nueva adaptación de Los niños de Brasil Los niños del Brasil ya había sido adaptada al cine en 1978, con Laurence Olivier como Liebermann y Gregory Peck como Mengele. Fue nominada a tres premios Oscar, incluyendo uno para Olivier por su papel protagonista.

Morgan será productor ejecutivo junto con Mackie y Simon Heath de World Productions. Oona O'Beirn y Andy Stebbing, quienes trabajaron con Morgan en The Crown, también son productores.

