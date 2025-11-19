El nuevo especial de comedia de Ricky Gervais ya tiene fecha de estreno en Netflix + Seguir en









Es el cuarto especial de monólogos de Gervais —tras Humanity, Supernature y Armageddon— y promete que "ningún tema estará fuera de los límites, ya que Ricky cierra el año con su mejor espectáculo hasta la fecha".

El humorista y actor inglés presenta su nuevo show.

El próximo especial de comedia de Ricky Gervais llegará a Netflix el 30 de diciembre. Mortality, el espectáculo de una hora que lleva presentando desde 2024, se grabó en 2025 en el London Palladium.

Cómo es Mortality, el nuevo espectáculo de Ricky Gervais en Netflix Según la sinopsis, “Gervais aborda su propia mortalidad en un especial de comedia brutalmente honesto y con un humor negro sobre su vida, la muerte y el estado del mundo”. El provocador humorista también ha tratado el tema de la mortalidad en trabajos anteriores, especialmente en su serie de Netflix After Life, sobre un hombre que llora la muerte de su esposa.

“Creo que 'Mortality' es mi espectáculo más honesto y confesional hasta la fecha, y también mi gira favorita. Todavía no me creo el privilegio que supone viajar por el mundo haciendo reír a la gente”, declaró Gervais.

El especial de Gervais de 2023, Armageddon, alcanzó el primer puesto en Netflix y le valió al comediante un Globo de Oro. Finalizará su gira Mortality en diciembre, antes del estreno del especial, y se ha comprometido a donar una parte de las ganancias a obras benéficas.

Gervais es conocido por ser cocreador y protagonista de la serie británica original The Office, que posteriormente se adaptó a una de las series de televisión estadounidenses más vistas de todos los tiempos. Ha ganado siete premios BAFTA y dos premios Emmy, y presentó los Globos de Oro en cinco ocasiones, ofreciendo monólogos que se hicieron famosos por su crítica mordaz al público estelar de Hollywood. Lleva mucho tiempo colaborando con Netflix en sus proyectos creativos, y cuando Gervais fue criticado en 2022 por chistes considerados transfóbicos, el director de la plataforma, Ted Sarandos, salió en su defensa, afirmando que los humoristas aprenden dónde está el límite "cruzándolo de vez en cuando". Sarandos añadió: "Creo que la libertad de expresión es muy importante para la cultura estadounidense en general".

