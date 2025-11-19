La temporada 3 de "Envidiosa" ya está disponible en Netflix: cuántos capítulos tienen + Seguir en









La tercera entrega de la aclamada serie argentina finalmente llega a la plataforma a mediados del penúltimo mes del año.

La tercera temporada de "Envidiosa", protagonizada por Griselda Siciliani y un elenco de primer nivel, llega a la plataforma de streaming Netflix hoy 19 de noviembre. La serie, creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, vuelve a poner en escena el caos emocional que rodea a Vicky, en una nueva etapa llena de cambios personales y profesionales. Contará con 10 episodios de 30 minutos cada uno

Tras convertirse en un fenómeno en la región, "Envidiosa" llega a su tercera entrega respaldada por un éxito sostenido: la primera temporada impactó en 2024, mientras que la segunda se posicionó a los pocos días de su estreno en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

La serie de Netflix también incorpora participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich, figuras que aparecerán en escenas clave para reforzar el ritmo y la dinámica de la temporada.

Envidiosa Nicki Nicole Que pasará en la tercera temporada de "Envidiosa" La tercera temporada de "Envidiosa" llega con una trama mucho más intensa, donde la vida de Vicky entra en una nueva etapa marcada por decisiones que pueden cambiarlo todo. La protagonista deberá enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, a un entorno cada vez más competitivo y a relaciones que se vuelven más frágiles a medida que avanza la historia. La serie apuesta por un tono más emocional, manteniendo el humor característico que la consolidó como un éxito.

En estos nuevos episodios, la dinámica entre Vicky y Matías evoluciona, mostrando cómo la estabilidad puede ser tan desafiante como el caos. La convivencia, los celos y las dudas personales empujan a ambos personajes a revisar qué quieren realmente de su relación. Esta temporada profundiza en el crecimiento interno de Vicky, quien deberá decidir si está preparada para sostener una vida que, aunque parece perfecta, no siempre se siente así.

Además, la tercera entrega apuesta por nuevos conflictos profesionales. Vicky se verá presionada por expectativas externas y por su propia necesidad de validación. Esa tensión entre el deseo de destacar y el miedo a fallar será uno de los ejes narrativos más fuertes, dando lugar a situaciones que combinan drama, comedia y momentos que la audiencia viene esperando desde la temporada anterior. Tráiler de la nueva temporada Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix ¿Cuarta temporada confirmada? Todo indica que la serie seguirá más allá de su tercera entrega. La producción no solo dejó entrever que la historia continuará, sino que confirmó que la cuarta temporada ya fue grabada en paralelo con la tercera, lo que marca una apuesta fuerte por la continuidad del universo narrativo. La existencia de una cuarta temporada también abre la puerta a nuevos arcos argumentales ya pensados desde el proceso creativo. La relación de Vicky con su entorno podría transformarse de manera significativa, con oportunidades laborales más arriesgadas, vínculos que se vuelven más complejos y decisiones que pondrán a prueba todo lo que construyó hasta ahora.

